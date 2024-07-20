Нужно ли мужу, имеющему жену с инвалидностью, оформлять отсрочку: объяснение юриста

В Украине продолжается мобилизация. Некоторые категории могут получить отсрочку, в частности, мужчины, у которых жена имеет инвалидность.

Речь идет именно об инвалидности второй группы. Это отметил юрист Андрей Топчий.

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"Факт обращения за отсрочкой начинает процедуру ее предоставления"

Юрист рассказал, что в соответствии с постановлением "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" именно факт обращения военнообязанного за отсрочкой начинает процедуру ее предоставления.

Нужно именно оформить отсрочку по уходу, потому что до оформления такой отсрочки, в соответствии с действующим законодательством, считается, что такая отсрочка у Вас отсутствует со всеми соответствующими правовыми последствиями,

– отметил Андрей Топчий.

Он также пояснил, что военнообязанному в таком случае надо обратиться в ТЦК и СП. А там отсрочку уже внесут в военно-учетные документы.