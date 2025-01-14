Родные пропавших без вести при особых обстоятельствах могут получить отсрочку: что для этого нужно

Ранее для получения отсрочки нужно было судебное решение о признании лица пропавшим без вести. Однако действующее законодательство не предусматривает правовой процедуры для принятия такого решения.

Во вторник, 14 января, Кабинет Министров принял постановление, которое "устранило юридическую коллизию". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

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Что нужно вместо решения суда

МВД получило много обращений от родственников лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, с просьбой устранить законодательное упущение, которое препятствует реализации их права на отсрочку от призыва по мобилизации.

В связи с этим перечень документов, которые нужно подавать семьям пропавших без вести, пересмотрели.

После вступления в силу постановления процедура получения отсрочки для семей пропавших без вести будет приведена в соответствие с требованиями закона.

Вместо судебного решения о признании лица пропавшим без вести нужно будет предоставить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести.

Кто имеет право на такую отсрочку

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты Украины и действия военного положения;

женщины и мужчины (или опекуны), которые воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Ранее 24 Канал сообщал, что Кабмин разрешил родственникам льготников, официально находящихся в плену, получить их льготы. Речь идет о помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.