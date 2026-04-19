ТЦК больше не принимают документы на отсрочку: что теперь делать украинцам

В Украине ТЦК и СП больше не принимают документы для оформления отсрочки от мобилизации напрямую. Такие изменения ввел Кабмин постановлением №467 от 8 апреля 2026 года.

Теперь военнообязанные (кроме забронированных работников и сотрудников спецслужб) могут подать заявление на отсрочку двумя способами: через приложение "Резерв+" или через ЦПАУ. Об этом рассказали специалисты на портале "Юристы".

Как теперь будет происходить оформление отсрочки?

Юрист Владислав Дерий объяснил, что в ЦНАП администратор сам оформит заявление, отсканирует документы и передаст их в электронном виде в комиссию ТЦК.

Оригиналы документов у заявителя не забирают. Вместо этого человек получает описание поданных документов.

Рассмотрение заявления длится примерно 7 – 15 дней. В этот период, а также после предоставления отсрочки, человека не имеют права направлять на ВВК или проводить в отношении него мобилизационные мероприятия.

Информация об оформленной отсрочке должна автоматически появиться в приложении "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян также отметил: теперь подавать заявление нужно через ЦНАП, поскольку ТЦК больше не принимают такие обращения напрямую.

