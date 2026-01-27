Новые правила отсрочки в 2026 году: кому могут отказать

Военное положение и мобилизация в Украине продлятся как минимум до февраля 2026 года. Некоторые военнообязанные могут услышать отказ при оформлении отсрочки от призыва.

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" содержит перечень оснований, по которым предоставляется отсрочка.

Кому откажут в отсрочке от мобилизации?

По новому закону, в отдельных случаях отсрочку могут не предоставить, даже если военнообязанный считает, что соответствует всем определенным требованиям.

В 2026 году в предоставлении отсрочки могут отказать если:

студент получает второе и более высшее образование, или же учится на заочной форме;

многодетный отец не содержит детей жены или имеет задолженность по алиментам перед собственными детьми;

одному из трех детей мужа исполнилось 18 лет;

военнообязанный не сможет доказать факт недееспособности родного или же за родным могут ухаживать и другие родственники.

Чтобы получить отсрочку от места работы, говорится о бронировании, то заработная плата должна превышать 21617,50 гривен в месяц.

Впрочем, военнообязанный имеет право обжаловать необоснованный отказ в отсрочке в суде.

Какие категории мужчин гарантированно имеют право на отсрочку?

Перечень оснований для получения отсрочки содержится в статье 23 Закона Украины "О мобилизации". Вероятно, в феврале он будет иметь именно такой вид.

В 2026 году мобилизации не подлежат военнообязанные, которые являются:

родителями-одиночками, или опекунами детей с инвалидностью;

многодетные родители, которые не имеют задолженности по алиментам;

работниками предприятий критической инфраструктуры, которые имеют бронь;

лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями (если болезнь есть в Приложении 1 приказа Минобороны "О военно-врачебной экспертизе");

лицами, которые ухаживают за совершеннолетним ребенком или другими родственниками с инвалидностью или недееспособностью;

студентами, соискателями первого высшего образования на дневной или дуальной форме;

учеными или преподавателями со ставкой не менее 0,75;

лицами, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте;

военнослужащими, освобожденными из российского плена.

Как можно оформить отсрочку?