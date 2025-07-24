Кому и на сколько: как будут действовать отсрочки от мобилизации после 7 августа 2025 года

В Украине с 7 августа 2025 года планируют продлить еще на 90 дней всеобщую мобилизацию и военное положение. В этот период некоторые лица мобилизационного возраста имеют право на отсрочку, однако это возможно при наличии оснований, предусмотренных законом.

Юристы объясняют, что обязательно должны быть документы, подтверждающие основания отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кто имеет право на отсрочку?

С 7 августа 2025 года в Украине будет действовать очередной этап всеобщей мобилизации. В армию будут призывать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к службе военно-врачебной комиссией. Зато некоторые категории граждан могут получить отсрочку, если имеют предусмотренные законом основания.

Как напоминает адвокат Дарья Тарасенко, закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает ряд исключений, которые позволяют временно или на постоянной основе избежать призыва. Однако условия и срок действия таких отсрочек зависят от конкретного случая.

Основные категории, которые имеют право на отсрочку:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с обучением или научной деятельностью;

по занимаемой должности;

лица, которые были в плену;

призывники до 25 лет, прошедшие базовую военную подготовку;

родственники погибших или пропавших без вести;

военнообязанные с правом бронирования;

другие определенные законом категории.

По словам Тарасенко, срок действия отсрочки также варьируется:

для лиц с инвалидностью – на период действия соответствующего статуса;

для временно непригодных – на срок, определенный ВВК, максимум до 12 месяцев;

для госслужащих и должностных лиц – на время пребывания в должности;

для студентов – на семестр, но не более 6 месяцев;

для педагогов и ученых – на один год (но не дольше, чем длится мобилизация);

для родственников погибших и Героев Украины – на срок действия основания;

для других случаев – до тех пор, пока не исчезнет соответствующее основание или до завершения мобилизации.

Кто может быть забронирован?

Отдельно стоит упомянуть о бронировании работников предприятий, учреждений и органов власти. Это еще одна форма отсрочки, которая зависит от сферы занятости лица. Продолжительность бронирования определяется по:

сроком мобилизации – для госслужащих;

сроком контракта – для работников, привлеченных в выполнении оборонных заказов;

до 12 месяцев – для критически важных предприятий экономики;

сроком договора или назначения – для работников международных организаций.

Важно! Как только исчезает основание, на котором было предоставлено отсрочку, она автоматически прекращает действовать. Все документы, подтверждающие эти основания, должны быть предоставлены в территориальный центр комплектования.

Несмотря на продление мобилизации, законодательство пока не претерпело изменений в части отсрочек. Поэтому все нормы будут действовать по ранее установленным правилам. Юристы советуют внимательно следить за новыми разъяснениями и своевременно обновлять документы, подтверждающие право на отсрочку.