Как правильно оформить отсрочку от мобилизации: разъяснение адвоката

Адвокат Тарас Боровский объяснил, что отсрочка от мобилизации не требует обновления каждые 90 дней для всех, а только для определенных категорий граждан. Он также посоветовал, как правильно подавать заявление через ТЦК или "Укрпочту".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на этер "Киев24". В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлятся до 9 мая 2025 года.

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Возобновление отсрочки от мобилизации

Отсрочка от мобилизации не всегда требует обновления каждые 90 дней, о чем заметил адвокат Тарас Боровский.

По словам эксперта, требование о возобновлении отсрочки каждые 90 дней касается только определенных категорий граждан. Во многих случаях, когда основания для отсрочки остаются в силе, ее не нужно подтверждать регулярно.

Некоторые средства массовой информации распространяли информацию о том, что мобилизация продлевается на 90 дней, и, соответственно, те, кто имеет отсрочку, обязаны ее возобновлять. Но есть категории граждан, у которых основания для отсрочки остаются в силе без необходимости регулярного подтверждения,

– пояснил Боровский.

Указано, что лучше всего оформлять отсрочку непосредственно в ТЦК по месту регистрации. Также адвокат упомянул о проблемах с приложением “Резерв+”, которое часто работает некорректно.

Он посоветовал тем, кто имеет право на автоматическую отсрочку, скачать заявление в интернете, прикрепить документы и подать его через ТЦК.

В случае очередей в ТЦК или неисправности приложения, можно воспользоваться "Укрпочтой", чтобы отправить заявление. Важно отметить попытки попасть в ТЦК лично, что подтвердит попытки соблюсти процедуру.

