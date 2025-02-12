Про це розповідає 24 Канал з посиланням на етер "Київ24". В Україні воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть до 9 травня 2025 року.

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Поновлення відстрочки від мобілізації

Відстрочка від мобілізації не завжди потребує поновлення кожні 90 днів, про що зауважив адвокат Тарас Боровський.

За словами експерта, вимога про поновлення відстрочки кожні 90 днів стосується лише певних категорій громадян. У багатьох випадках, коли підстави для відстрочки залишаються чинними, її не потрібно підтверджувати регулярно.

Деякі засоби масової інформації поширювали інформацію про те, що мобілізація продовжується на 90 днів, і, відповідно, ті, хто має відстрочку, зобов’язані її поновлювати. Але є категорії громадян, у яких підстави для відстрочки залишаються чинними без необхідності регулярного підтвердження,

– пояснив Боровський.

Зазначено, що найкраще оформлювати відстрочку безпосередньо у ТЦК за місцем реєстрації. Також адвокат згадав про проблеми з додатком “Резерв+”, який часто працює некоректно.

Він порадив тим, хто має право на автоматичну відстрочку, завантажити заяву в інтернеті, прикріпити документи та подати її через ТЦК.

У разі черг у ТЦК або несправності додатка, можна скористатися "Укрпоштою", аби надіслати заяву. Важливо зазначити спроби потрапити до ТЦК особисто, що підтвердить намагання дотриматися процедури.

