Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси в інтерв'ю "Ми-Україна".

Цікаво Іпотека під 0%, 2 мільйони гривень, право виїзду за кордон: усе про контракт із ЗСУ для молоді

Що сказав Паліса про планову відмову від мобілізації

Павло Паліса, говорячи про контракти із ЗСУ для молоді з 18 по 24 роки, наголосив, що мовиться не про мобілізацію цієї категорії населення. Їм пропонують альтернативу – добровільне приєднання до Збройних сил України.

Наразі це тестовий пілотний проєкт, який є короткотерміновим контрактом для громадян України від 18 до 24 років із присутньою фінансовою мотивацією. Також з окремими бонусами у вигляді відстрочки після завершення контракту терміном на рік і право виїзду за кордон. І це, як я вже казав, пілотний проєкт,

– пояснив заступник керівника ОП.

Він наголосив, що наразі цей проєкт спробують затестити в окремих бригадах. Наразі триває підготовка і переговори щодо забезпечення самої підготовки, яка буде гарантована тим же самим контрактом.

"Ми пропрацьовуємо запобіжники для того, щоб все було чітко прописано в самому контракті обов'язків громадянина і Міністерства оборони в особі командира військової частини. Ведемо консультації також із представниками громадянського суспільства щодо самого контракту. Пропрацьовуємо зміни у законодавство на багатьох рівнях, які будуть потрібні для реалізації цього проєкту.", – зазначив Паліса.

Окрім того, заступник керівника ОП трішки розповів, що це перший етап з більшої програми, де мовитиметься про можливість підписання вже мобілізованими громадянами України контракту з чіткими термінами й теж відповідними фінансовими бонусами.

Мовиться про те, щоб планово відмовитись від мобілізації,

– резюмував Паліса.

До слова, нардеп і член Комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, що наразі у Верховній Раді не зареєстровано жодних законодавчих ініціатив, які б пропонували знизити призовний вік в Україні. Тому всі розмови навколо цього – це "винятково політичні дискусії".