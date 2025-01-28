Как получить или продлить отсрочку от мобилизации в феврале

Определенные категории военнообязанных лиц имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако, уже в феврале некоторые граждане могут потерять его, если не выполнят определенные условия.

Такие изменения обусловлены постановлением Кабинета министров №1332 от 22 ноября 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кто может получить и продлить отсрочку

Согласно постановлению, предприятия, признанные критически важными для экономики и безопасности государства, должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. Это нужно для того, чтобы они могли забронировать от мобилизации своих работников.

Кроме этого, такие предприятия должны переоформить бронирование своих работников по новым правилам. В другом случае, отсрочки, что были выданы ранее, могут потерять свою силу.

Отметим, что для получения отсрочки военнообязанный должен обратиться в ТЦК, подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва.

В некоторых случаях оформить отсрочку можно через мобильное приложение "Резерв+". Однако, такая возможность пока касается только студентов и многодетных родителей.

Стоит заметить, что, согласно законодательству, право на отсрочку имеют:

лица с инвалидностью любой группы;

временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (согласно заключению ВВК);

военнообязанные, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью (первой или второй группы, в отдельных случаях – третьей группы) или пожилыми людьми, если отсутствуют другие родственники, которые способны осуществлять уход;

многодетные родители (имеют трое и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов);

лица, чьи близкие родственники погибли, участвуя в боевых действиях или признаны пропавшими без вести во время военного положения или АТО;

гражданские лица, прошедшие российский плен;

государственные служащие.

студенты, которые получают образование на уровень выше уже имеющегося, а также педагоги и ученые, которые работают минимум на три четверти ставки.

Отметим, что ранее в Сухопутных войсках объяснили, в чем разница между правом на отсрочку и наличием отсрочки. Там заметили, что человека, который имеет основания для отсрочки, однако, не оформил ее документально, могут мобилизовать.