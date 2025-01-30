30 января 2025, 13:15
Их не мобилизуют: кто может получить отсрочку в феврале 2025 года
В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Впрочем, есть определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку.
Об этом 24 Канал рассказывает в своем эксклюзивном материале.
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Кто может получить отсрочку
Военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, не подлежат призыву, при условии, что отсрочка была официально оформлена в соответствии со всеми требованиями.
Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, которые входят в определенные законом категории. Среди основных категорий такие:
- лица с инвалидностью: люди, которые имеют официально установленную инвалидность любой группы, не подлежат мобилизации;
- по семейным обстоятельствам: единственные опекуны нетрудоспособных родственников или детей;
- родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка до 18 лет без матери;
- студенты и аспиранты: граждане, которые учатся на дневной форме в высших учебных заведениях или аспирантуре, также имеют право на отсрочку;
- работники критически важных учреждений: к этой категории относятся сотрудники стратегических предприятий, медики, работники энергетической и оборонной сфер и так далее – они могут получить бронирование, которое с 1 декабря осуществляется исключительно через Дію.