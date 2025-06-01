Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в июне: перечень

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация населения. Определенные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва на военную службу.

Перечень людей, которые имеют право на отсрочку, собрал 24 Канал.

Смотрите также Новые правила бронирования, ВВК и выезд за границу до 23 лет: какой будет мобилизация в июне

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

В соответствии с официальными разъяснениями министерства обороны Украины, отсрочка предоставляется любому военнообязанному, который имеет законное основание и подал необходимые документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

К основным категориям лиц, которые имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, относятся:

работники, забронированы государством (то есть внесены в мобилизационный резерв на критически важных предприятиях и в органах власти);

лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья;

одинокие родители или матери и те, кто воспитывает больного или неполноценного ребенка;

лица, осуществляющие постоянный уход за больными родственниками (женой, ребенком, родителями);

граждане, на содержании которых находятся дети-сироты или трое и более несовершеннолетних детей.

Среди других, в частности, те, кто имеет под опекой взрослого ребенка с инвалидностью, опекуны недееспособных лиц, чей муж или жена проходит военную службу и тому подобное. А также – студенты дневной и дуальной формы обучения, аспиранты и докторанты, а также научные и педагогические работники (работающие не менее чем на 0,75 ставки).

Заявку на бронирование через Дию могут подать:

юридические лица или их филиалы;

компания должна быть в Едином перечне критически важных (те, обеспечивающих армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т.д.);

работники должны быть официально трудоустроены;

в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из воинского учета" – то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.

К слову, Кабинет Министров Украины обновил порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Для продления отсрочки отныне необходимо регулярно обращаться в ТЦК.

"Отсрочка предоставляется сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку", – объяснил Тарас Мельничук.