Имеют ли право отказать в отсрочке без ВЛК: что говорит закон
- Юристы отмечают, что отсутствие военно-врачебной комиссии (ВВК) не отменяет законное право на отсрочку от мобилизации в Украине, которое регулируется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
- Отсрочку могут получить лица по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, а также студенты, ученые, забронированные работники органов власти и критически важных предприятий.
В Украине продолжаются дискуссии о необходимости прохождения военно-врачебной комиссии для получения отсрочки от мобилизации. Юристы отмечают, что отсутствие ВВК не отменяет законное право на отсрочку.
ВВК и отсрочка не зависят друг от друга. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Может ли ТЦК отказать в предоставлении отсрочки, если отсутствует актуальное заключение ВВК?
Мобилизация в Украине и в дальнейшем вызывает споры, в частности о необходимости прохождения ВВК для получения отсрочки. Юристы отмечают, что часто эти две процедуры ошибочно сочетают, вводя граждан в заблуждение. На самом деле речь идет о различных правовых механизмах, которые не зависят друг от друга.
Ключевым документом, который регулирует вопросы предоставления отсрочек является статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В ней нет требования обязательного прохождения медосмотра перед получением такого права. Если военнообязанный подал полный пакет документов в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560, соответствующая комиссия обязана их рассмотреть.
Справочно. Постановление Кабинета Министров №560 – это документ регулирует мобилизацию. В частности содержит основную информацию о порядке призыва, оформление отсрочки, вручение повесток и проверку данных. Также определяет основания для отсрочки, а последние изменения предусматривают ее автоматизацию и уточнения правил ухода за людьми с инвалидностью.
В то же время отказ от прохождения ВВК может иметь другие последствия – в частности административную ответственность в виде штрафа. Однако это не является основанием для отмены или отказа в отсрочке, если она предусмотрена законом.
Кто имеет право на отсрочку во время мобилизации?
Отсрочку от мобилизации могут получить определенные категории военнообязанных. По состоянию здоровья:
- люди с инвалидностью,
- временно непригодные к службе по заключению ВВК,
- те, кто находится на длительном лечении.
Также основанием являются семейные обстоятельства:
- многодетные родители,
- одинокие матери или отцы,
- родители детей с инвалидностью,
- опекуны недееспособных лиц,
- те, кто осуществляет постоянный уход за больными родственниками.
Отдельно предусмотрена отсрочка для людей, чьи близкие погибли или пропали без вести во время войны.
Право на отсрочку имеют и те, кто учится или работает в научной сфере:
- студенты,
- аспиранты,
- преподаватели.
Кроме того, ее могут получить забронированные работники органов власти, критически важных предприятий, а также представители государственных и силовых структур, таких как ГСЧС и полиция.
Что нужно знать о мобилизации в мае 2026 года?
В Украине уже несколько лет мобилизационный возраст мобилизации начинается с 25 лет. Младше этого возраста и старше 60 лет не призывают, однако они могут служить добровольно. Мужчин в возрасте 18 – 25 лет могут мобилизовать только при условии прохождения базовой военной подготовки или службы. Кроме того, народные депутаты пока не видят необходимости снижать мобилизационный возраст.
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут пересекать государственную границу только при наличии военно-учетного документа – бумажного или электронного. Выезд разрешен тем, кто имеет законную отсрочку или бронирование, а также мужчинам в возрасте 18 – 23 лет. Кроме этого, при наличии соответствующих документов могут выезжать спортсмены и артисты для работы за рубежом, а через систему "Шлях" – моряки, водители-дальнобойщики, перевозчики и волонтеры.
Ожидается, что дальнейшие изменения в сфере мобилизации могут предусматривать трансформацию подходов к работе ТЦК и СП. В частности, акцент могут сместить с принудительных мер на рекрутинг и привлечение граждан к службе, а также на усиление социальной поддержки военных.