Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2025 году: полный перечень

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время есть категории лиц, которые не подлежат призыву в армию.

В частности, это касается и военнообязанных, которые имеют право на отсрочку. Обновленный закон о мобилизации №10449 определяет 27 категорий таких лиц, передает 24 Канал.

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Кто может получить отсрочку

Обновленный вариант закона о мобилизации содержит ряд положений, регламентирующих предоставление отсрочки от мобилизации.

Право на отсрочку имеют:

люди, которые забронированы государственными органами, предприятиями, учреждениями и т.д;

люди с инвалидностью (например, если у человека 2 группа инвалидности, мобилизация такого лица возможна только по собственному желанию);

люди, которые временно непригодны по решению ВВК (на период 6 – 12 месяцев, потом нужно пройти переосвидетельствование);

люди, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей на иждивении (то есть, мобилизация многодетных родителей не будет проводиться). Исключением являются те, у кого есть задолженность по оплате элементов, если общий размер задолженности превышает сумму платежей за 3 месяца;

женщины и мужчины, которые имеют на иждивении несовершеннолетнего ребенка или детей, в случае, если второй из родителей этого ребенка умер, был лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или объявлен умершим;

люди, которые воспитывают несовершеннолетнего тяжелобольного ребенка или ребенка с инвалидностью;

люди, на содержании которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью I – II группы;

усыновители, на содержании которых находятся дети до 18 лет, которые на момент усыновления были детьми – сиротами или детьми, которые лишены родительской опеки;

те, кто занимаются постоянным уходом за больной женой/мужем, ребенком, а также своими родителями или родителями мужа или жены (согласно определенных условий), которые по заключению специальных медицинских комиссий нуждаются в непрерывном уходе;

опекуны человека, который признан судом недееспособным;

люди, имеющие мужа или жену, которым установлена инвалидность I – II группы;

люди, имеющие мужа или жену, которым установлена инвалидность III группы вследствие тяжелых заболеваний, потери конечностей и органов или при наличии у человека, имеющего инвалидность III группы тяжелой болезни, психического расстройства, паралитических синдромов и прочее;

люди, в которых один из своих родителей или родителей мужа (жены) имеет инвалидность I – II группы и по закону обязаны их содержать, при условии, что нет других людей, которые не входят в число военнообязанных (исключением являются люди, которые сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе или находятся в тюрьме). В случае отсутствия невоеннообязанных людей, которые могли бы осуществлять уход за человеком с инвалидностью I – II группы, такой уход может осуществлять только один военнообязанный, которого должен выбрать человек с инвалидностью.

члены семьи из числа второй степени родства (не более одного) человека с инвалидностью I – II группы, которые занимаются постоянным уходом за ним, при условии отсутствия людей из числа семьи первой степени родства или, если люди первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе согласно решению специальной медицинской комиссии. Если отсутствуют члены семьи первой и второй степени родства, эта норма применяется к членам семьи третьей степени родства человека с инвалидностью.

если женщина с мужем являются военнослужащими и имеют несовершеннолетнего ребенка, один из них может получить отсрочку и право на освобождение от военной службы (будь то мужчина, или женщина);

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов и органов государственного управления, чьи полномочия охватывают всю страну;

нардепы Украины, депутаты Верховной Рады АР Крым, уполномоченный ВРУ по правам человека;

председатель и члены Счетной палаты;

судьи, члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины и т.д;

работники различных органов военного управления, воинских частей и оборонных организаций, такие как Минобороны, ВСУ, СБУ, Государственная специальная служба транспорта, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, Служба внешней разведки Украины, Нацгвардия, Государственная пограничная служба Украины, Управление государственной охраны Украины, аппарат МВД и учреждения экспертной с;

служащие, которые занимают дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины и люди, которые имеют ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

госслужащие, которые оценивают и готовят проекты нормативно-правовых актов, проводят их экспертизу. Также это касается специалистов по кибербезопасности, киберзащиты и информационных технологий, которые отвечают за разработку программного обеспечения, администрирования баз данных и другие действия, которые обеспечивают деятельность президента Украины, ВРУ и КМУ;

другие военнообязанные или некоторые категории людей в случаях, предусмотренных законом.

Отсрочку от призыва на особый период во время мобилизации имеют:

студенты дневной или дуальной формы, которые получают профессиональное или профессионально-техническое, профессиональное предвысшее и высшее образование. При условии, что этот уровень образования выше предварительно полученного. Это касается также докторантов и тех, кто проходит интернатуру.

научные работники учреждений высшего или предвысшего образования и научных организаций, которые имеют научную степень. Также педагогические работники в учреждениях профессионального предвысшего, профессионального, профессионально-технического и общего среднего образования, при условии их работы в соответствующих учреждениях или организациях не менее чем на 0,75 ставки;

люди, которые потеряли (смерть или пропали без вести) близких родственников (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной или полнородный брат или сестра) во время их участия в Антитеррористической операции, вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, обеспечении обороны и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время военного положения (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

члены семьи (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной или полнородный брат или сестра) людей, которым было присвоено звание Герой Украины посмертно, за мужество, которая была обнаружена в период Революции Достоинства.

Кроме того, конце августа 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11391, который расширил перечень лиц, которые могут получить отсрочку. Отныне она предоставляется и тем, чьи неполнородные родственники, в частности братья или сестры, погибли или пропали без вести во время боевых действий против России. Ранее такая льгота касалась только полнородных братьев и сестер. Закон уже подписан президентом.

Также не подлежат призыву по мобилизации военные, которые были освобождены из плена и переведены в запас. Кроме того, не мобилизуют мужчин, которые прошли базовую общевойсковую подготовку, но еще не достигли 25 лет. Обе эти категории могут проходить службу только добровольно.

Что нужно знать о бронировании работников

Бронирование военнообязанных работников позволяет временно отсрочить мобилизацию ключевых сотрудников предприятий, компаний, учреждений и организаций. Такая отсрочка может длиться до шести месяцев.

В январе 2023 года Кабмин принял порядок №76, который урегулировал реализацию положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он обновил процедуру бронирования военнообязанных. Впоследствии вступили в силу изменения, предусмотренные постановлением №400, которая дополнительно усовершенствовала процедуру бронирования в условиях мобилизации и военного положения.

Согласно новым правилам, бронированию подлежат руководители, их заместители, а также до 50% военнообязанных работников (с некоторыми исключениями), работающих:

на предприятиях с мобилизационными заданиями, если это необходимо для их выполнения;

на предприятиях, обеспечивающих производство товаров и услуг для Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

на критически важных для экономики и жизнедеятельности населения предприятиях.

Этот механизм должен был обеспечить стабильную работу важнейших учреждений во время военного положения. Однако осенью 2024 года Кабмин снова пересмотрел порядок бронирования и критерии, по которым предприятия признаются критически важными. Постановление №1332, вступившее в силу в начале декабря, не только обновило правила разбронирования, но и ввело новые обязательные требования для компаний. Как отмечают в "Экономической правде", игнорирование этих изменений может сделать невозможным бронирование работников.

Если заработная плата сотрудника не превышает 20 000 гривен в месяц (или 2,5 минимальных зарплат на сегодня), такого человека нельзя бронировать даже в случае работы на критически важных предприятиях. Это заставляет компании обеспечивать прозрачность выплат и пересматривать уровень зарплат в соответствии с новыми нормами. Таким образом, фактически экономическое бронирование, которое вызвало значительный резонанс в обществе и среди военных, было частично интегрировано в обычное бронирование.

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для "Новини.LIVE" объяснил, что экономическое бронирование будет способствовать увеличению финансирования ВСУ.

Еще раз напомню, что на одного военного приходится пять налогоплательщиков. Детенизация украинской экономики в идеальном виде не состоялась, поэтому деньги надо искать. На сегодня тоже есть определенное бронирование, исходя из обеспечения критической инфраструктуры. То же самое будет касаться экономического бронирования, только по прозрачным процедурам. Мы дополнительно бронируем определенное количество людей и дополнительно за них платим. Не понимаю, откуда здесь о неравенстве,

– отметил Подоляк.

В то же время, часть общества воспринимает новую систему как "откуп" от мобилизации.

Военный адвокат и юрист Центра поддержки ветеранов Роман Лихачев в комментарии для NV обращает внимание на то, что обновленные правила предусматривают автоматическую отмену отсрочки в ряде случаев. Среди них: завершение срока действия отсрочки, прекращение предприятием деятельности/выполнение работ, связанных с обеспечением армии, лишение компании статуса критически важной или ликвидация учреждения, увольнение работника или даже временное прекращение трудовых отношений.

Кроме того, органы, которые присваивают статус критически важного предприятия, имеют право проводить проверки в любой момент. Если предприятие больше не соответствует критериям, все забронированные сотрудники автоматически теряют отсрочку и могут быть мобилизованы.