Юрист объяснил, могут ли студенты получить отсрочку без прохождения ВЛК

В Украине студенты дневной или дуальной формы образования имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако наличие отсрочки не освобождает от необходимости исполнения правил военного учета.

Отказ от прохождения ВЛК может быть квалифицирован как нарушение законодательства о мобилизации. Нюансы оформления отсрочки для студентов рассказал юрист Андрей Топчий.

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Обязаны ли студенты проходить ВЛК

В соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат в частности:

соискатели профессиональной (профессионально-технической), профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

Законодатель не связывает наличие права на отсрочку с прохождением (не прохождением) военно-врачебной комиссии. При этом, наличие отсрочки от мобилизации не освобождает вас от необходимости выполнения правил военного учета – в том числе о прохождении военно-врачебной комиссии,

– объяснил Андрей Топчий.

По его словам, ТЦК трактуют закон таким образом, что отсрочка выдается военнообязанному лицу, а для того, чтобы установить, действительно ли вы военнообязанным – необходимо пройти ВЛК.

Важно! Юрист отметил, что это спорное толкование законодательства, которое можно оспаривать в административном или судебном порядке.

К слову, ранее юристы также объясняли, что каждый юноша, достигшего 16-летнего возраста, обязан стать на военный учет. В случае невыполнения этой обязанности граждане могут ощутить определенные юридические последствия.