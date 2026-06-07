Военный омбудсмен рассказала, сколько мобилизованных имеют право на отсрочку

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова отметила, что около 7 процентов людей в армии имеют законную отсрочку. Она рассказала, что государство тратит на этих людей большие суммы денег.

Эти мужчины имеют законное право на отсрочку, которое не было учтено. Об этом Ольга Решетилова рассказала в интервью Общественному.

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Что сказала омбудсменка?

Омбудсман заявила, что 7 процентов мобилизованных имеют законное право на отсрочку. Однако во время мобилизации его не учитывали. Она назвала три основных причины.

Это может быть, например, некачественное проведение ВВК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий. Или наличие у них трех или более детей, оформление опеки над кем-то из близких родственников. Также это могут быть люди, которые являются ближайшими родственниками погибших, пропавших без вести или пленных военнослужащих.

– поделилась Ольга Решетилова.

Она объяснила, что военнослужащий, который имеет законное право на отсрочку, все равно рано или поздно будет уволен. Он или самовольно оставит часть, или же просто будет где-то в воинской части, не имея возможности или желания выполнять поставленные задачи.

Решетилова рассказала, что в Офисе военного омбудсмена посчитали, сколько стоит для государства один военнослужащий, который имеет законное право на отсрочку. Она уточнила, что это огромный объем ресурса, который тратится зря из-за некачественной мобилизации.

Потому что он (мобилизованный – 24 Канал) становится на учет, получает денежное обеспечение, обеспечивается полностью всем: формой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Также государство лечит его за свой счет. Или, например, на него тратят ресурс инструкторы, на него тратят какие-то там средства, которыми обучают в учебных центрах, и так далее,

– заявила омбудсменка.

Она отметила, что государство не должно выбрасывать эти средства. Еще одной проблемой становится социальное напряжение. Также такие случаи не решают вопрос пополнения войска.

Омбудсман отказалась называть конкретные суммы. Она отметила, что они озвучены в отчете к ста дням работы Офиса военного омбудсмена, и назвала эти цифры очень большими.

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