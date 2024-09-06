Почему могут мобилизовать мужчину, который имеет право на отсрочку: объяснение от ТЦК

Военнообязанных мужчин, которые имеют право на отсрочку, могут мобилизовать. Это может произойти в том случае, если человек должным образом не оформил документы для получения отсрочки.

Об этом на брифинге заявил начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда. Он также сообщил, что мужчина не может получить отсрочку, если его уже призвали на службу.

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Почему могут мобилизовать с отсрочкой

В ТЦК объяснили, что отсрочка от мобилизации предоставляется:

по семейным обстоятельствам,

по состоянию здоровья,

для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Впрочем, мужчин с отсрочкой также могут мобилизовать. Грунда объяснил, что наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что человек не может быть мобилизованным.

Так, чтобы получить отсрочку, военнообязанное лицо должно собрать пакет документов, определенных постановлением Кабинета Министров №560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации". После этого необходимо лично посетить ТЦК по месту жительства и подать документы. Решение о предоставлении права на отсрочку принимает специальная комиссия, созданная в ТЦК.