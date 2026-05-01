1 мая, 07:23
4

Как узнать, продлена ли отсрочка автоматически, и почему этого может не произойти

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Автопродление отсрочки можно проверить в приложении Резерв+.
  • Чаще всего автопродление не происходит из-за неактуальных или неполных данных в государственных реестрах.

Отсрочка действует до завершения действующего периода мобилизации. Его конечную дату определяет указ президента.

В некоторых случаях отсрочка продлевается автоматически. О том, произошло ли автопродление, можно узнать в Резерв+. Об этом сообщает Минобороны.

Смотрите также Мобилизация в Украине: почему может возникнуть ошибка после запроса на отсрочку

Почему автопродление отсрочки может не состояться?

В приложении должно прийти соответствующее уведомление. После обновления военно-учетного документа в разделе "Сервисы" надо открыть расширенные данные из реестра – там появится новая дата действия отсрочки.

Бывают случаи, когда автопродление не происходит. Самая распространенная причина – неактуальные или неполные данные в государственных реестрах. В частности это:

  • ФИО, дата рождения или РНОКПП;
  • данные об инвалидности в реестрах ПФУ (Пенсионного фонда) или ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы);
  • информация об уходе или родственные связи, которую система не может подтвердить;
  • отдельные случаи самостоятельного воспитания ребенка, если нужные данные отсутствуют в Государственном реестре актов гражданского состояния.

В таком случае нужно обратиться в ЦНАП и подать документы для подтверждения основания.

Обратите внимание! РНОКПП – это идентификационный код. Это уникальный 10-значный номер, который используется в Украине для учета граждан в налоговой системе. Его выдают один раз на всю жизнь. Он нужен для трудоустройства, открытия счетов в банке, оформления документов, нотариальных действий и заключения различных сделок.

Кому отсрочки продлевают автоматически?

Отсрочка продолжится сама, если основания для нее до сих пор актуальны, и система может подтвердить основания в государственных реестрах.

Сейчас автоматическое продление отсрочек от мобилизации возможно для таких категорий:

  • люди с инвалидностью,

  • временно непригодные к службе,

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет,

  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы,

  • те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы,

  • женщины и мужья военных с ребенком,

  • родители трех и более детей,

  • студенты, аспиранты аспиранты,

  • работники высшего и профобразования,

  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения,

  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства,

  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины,

  • военные, освобожденные из плена,

  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности,

  • те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи,

  • опекуны человека, который признан недееспособным,

  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы,

  • люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью,

  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет,

  • учителя школ,

  • люди после однолетнего контракта 18 – 25.

Заметим, что автоматическое продление действует для отсрочек, оформленных как через Резерв+, так и через ЦНАП.

Связанные темы:

Новости Украины
Мобилизация в Украине
Резерв+