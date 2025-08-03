В четверг, 7 августа, вступает в силу закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней. Ряд телеграм-каналов пишет о том, что тысячи мужчин в этот день могут потерять отсрочку.

Отмечается, что 7 августа происходит обновление срока действия отсрочек от призыва. Формально отсрочка должна продолжаться автоматически, но так может происходить не всегда. Поэтому в сети советуют мужчинам утром в четверг проверить информацию о бронировании от мобилизации. Если отсрочка не отображается в Резерв+, то рекомендуют срочно обратиться в ТЦК с документами, которые подтверждают право на нее, передает 24 Канал.

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Действительно ли 7 августа украинцы массово потеряют отсрочки?

В эфире "Киев24" юрист Тарас Боровский призвал не паниковать. Он опроверг сообщения в сети, что якобы 7 августа с Резерва исчезают отсрочки. Говорит, что эта информация не имеет никаких оснований.

В то же время специалист отметил, что данные о правах на отсрочку могут исчезнуть в любой день, не обязательно именно 7 августа. Ведь ни Резерв+, ни "Оберег" не застрахованы от технических сбоев.

Поэтому Боровский советует тем, кто имеет отсрочку или право на отсрочку, регулярно проверять сохраняется ли такая информация в приложениях Резерв+ и реестре "Оберег". Если этих данных по каким-то причинам нет, то нужно еще раз подать соответствующий пакет документов, подтверждающих право на отсрочку с соответствующим заявлением, в котором просите установить эту отсрочку или продлить ее действие.

Заметим, что есть ряд условий, когда военнообязанные действительно могут потерять бронь от мобилизации.