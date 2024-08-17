Кабмин упростил некоторые нормы по отсрочке от мобилизации определенным категориям

Кабинет министров внес изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации. Благодаря этому некоторым категориям упростили часть норм, которые касается отсрочки от мобилизации.

Одну из категорий, которая дает право на отсрочку, решили разграничить. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины Тарас Мельничук.

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Правила отсрочки от мобилизации изменились

Речь идет о внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период по пересмотру документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц в соответствии с новым "мобилизационным законом".

Таким образом тех, кто имеет на содержании лиц, и у кого есть лица, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничили между собой. Это будут две отдельные категории, а затем и пакеты документов, подтверждающие указанный факт.

В частности, как рассказал Тарас Мельничук, Кабинет министров усовершенствовал механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода. Урегулировано процедуру и срок его выдачи.

В частности, в Украине внесли изменения в Порядок проведения призыва на военную службу по мобилизации, на особый период. В частности, уточнили требования к повесткам. Также определен механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.