В Резерв+ стали доступны новые отсрочки: кого касается

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. При определенных обстоятельствах можно получить отсрочку от призыва.

В приложении Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в ЕИССС. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как ее оформить

В Минобороны объяснили, чтобы оформить отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию.

Впоследствии пользователь получит уведомление с результатом.

Если данных в реестрах не найдено, стоит обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства,

– говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве Украины анонсировали новые отсрочки в приложении Резерв+.

К слову, Закон о пусилении мобилизации, принятый в мае 2024 года, регламентирует новые правила отсрочки от военной службы, включая аграриев. Аграрные предприятия могут подавать списки работников в Министерство аграрной политики для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.