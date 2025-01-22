Отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов вернулись в Резерв+

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В приложении Резерв+ были определенные ограничения на оформление услуг.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов снова доступны в Резерв+. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее сообщение.

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Работа продолжается

Черногоренко написала, что все работает.

Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в Резерв+,

– подчеркнула она.

По ее словам, продолжается активная работа над тем, чтобы другие типы отсрочек стали доступны в Резерв+. О новостях по этому поводу проинформируют отдельно.

Ранее Черногоренко отмечала, что эти функции планируют вернуть 22 января.

Мобилизация в Украине продлена до 7 февраля 2025 года, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку или не подлежат призыву. Отсрочку могут получить работники критических предприятий, государственные служащие, лица с семейными обстоятельствами, лица с инвалидностью, студенты и ученые.