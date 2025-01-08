Отсрочка для военнообязанных: учитывается ли инвалидность жены

В Украине продолжается мобилизация, но некоторые категории граждан имеют право на отсрочку. Юрист объяснила, может ли получить отсрочку мужчина, у жены которого есть инвалидность с детства из-за онкологического заболевания.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Нели Романенко. Она описала условия, при которых можно воспользоваться этим правом.

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Как инвалидность жены влияет на мобилизацию?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с войной. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки. Однако, определенные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва.

Эксперт объяснила, что мужчина, чья жена имеет инвалидность третьей группы из-за онкологического заболевания (в частности, диагноз "мелкоклеточная В-клеточная лимфома"), действительно имеет право на отсрочку. Это предусмотрено пунктом 12 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Юрист отметила, что достаточным основанием для получения отсрочки является лишь факт наличия у жены инвалидности 3 группы из-за онкологического заболевания. Дополнительные условия, такие как наличие других родственников, не являются обязательными.

Таким образом, муж, чья жена имеет инвалидность 3 группы из-за онкологии, может обратиться в соответствующие органы для получения отсрочки от мобилизации.