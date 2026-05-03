Оформление отсрочек: кто может подать заявку онлайн в Резерв+, а кому надо идти в ЦПАУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных граждан может избежать службы, оформив отсрочку, но это больше нельзя делать напрямую через ТЦК.

Это можно сделать онлайн в Резерв+, но некоторым разрешено обращаться с этим вопросом в ЦНАП. Об этом пишет Министерство обороны Украины.

Кому оформлять отсрочку онлайн?

Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов отсрочек от призыва. Их можно оформить онлайн – быстро и без лишней бюрократии.

В то же время некоторым категория лиц разрешено отсрочку оформить лично в ЦНАПе.

Подавать заявление одновременно и в Резерв+, и в ЦНАП, чтобы сэкономить время, технически можно, но не рекомендуется. Как отмечают в Минобороны, запрос в Резерв+ обрабатывается до 48 часов, а через ЦНАП – до 14 дней.

Если человек получил отсрочку через Резерв+, запрос в ЦНАП будет закрыт, ведь отсрочка уже оформлена.

Воспользоваться услугой онлайн могут:

люди с инвалидностью,

временно непригодные к службе,

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет,

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы,

те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины военных с ребенком,

родители трех и более детей,

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет,

студенты, аспиранты аспиранты,

работники высшего и профессионального образования.

Кому оформлять отсрочку в ЦНАПе?

Посетить ЦНАП для оформления отсрочки можно следующим категориям:

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

усыновитель или законный представитель ребенка-сироты,

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях,

военнообязанный до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки,

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения,

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства,

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины,

военные, освобожденные из плена,

люди, которые имеют одного из родителей жены с инвалидностью I или II группы,

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности,

те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи,

опекуны лица, признанного недееспособным,

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы,

люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью,

учителя школ.

К слову, отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью автоматически продолжается, если основание остается в силе и это подтверждается в реестрах. Но если система определила другого смотрителя, автопродление может не состояться. В таком случае, чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно подать документы через ЦНАП.

Что еще нужно знать об отсрочке?

Отсрочка действует до завершения действующего периода мобилизации. Ее автопродление можно проверить в приложении Резерв+. Если она не продолжилась, возможно, у гражданина неактуальные или неполные данные в государственных реестрах.

Военнообязанные могут получить уведомление о розыске в Резерв+ даже, если имеют отсрочку. Это может произойти, если во время проверки информации было зафиксировано нарушение воинского учета. В таком случае, военные могут передать запрос в полицию, чтобы это лицо доставили для будущего составления протокола.

Заметьте также, что многодетные родители тоже могут быть мобилизованы. Это зависит от фактического участия в воспитании детей и отсутствия задолженностей по алиментам.

Отчим может получить отсрочку, если он усыновил детей или биологический отец их не содержит.