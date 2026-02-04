Отменит ли ТЦК отсрочку, если лицо, за которым ухаживают, служит в ВСУ: разъяснение

Военнообязанные, осуществляющие уход за близкими родственниками, имеют законное право на отсрочку от мобилизации. При этом трудоустройство лица, за которым осуществляется уход, не является основанием для отмены такой отсрочки.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Сохранится ли право на отсрочку?

К юристам обратился мужчина, который имеет подтвержденную инвалидность II группы и рассматривает возможность подписания контракта с Вооруженными силами Украины. Он спросил, не потеряет ли в таком случае единственный сын право на отсрочку от мобилизации, которую оформил для ухода за ним.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что сам факт прохождения службы отцом с инвалидностью не является основанием для отмены отсрочки для сына.

Не должен потерять, поскольку законом не определено, что один из родителей с инвалидностью не имеет права работать или проходить службу,

– написал он.

По словам юриста, прохождения службы не свидетельствует об отсутствии потребности в содержании, а именно это обстоятельство является ключевым для предоставления отсрочки.

Айвазян также напомнил, что право на отсрочку сохраняется при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными, и обязанных по закону содержать лицо с инвалидностью. Для подтверждения оснований необходимо подать документы, предусмотренные постановлением Кабинета Министров №560.

Справка. II группа инвалидности – это граждане, которые имеют стойкие или хронические нарушения в организме вследствие заболевания или травмы. Человек этой группы может быть способным к самообслуживанию, работать в особых условиях и не нуждаться в постороннем уходе.

Стоит также отметить, что в Украине люди с инвалидностью I, II и III групп не подлежат обязательной мобилизации, однако могут вступить в ряды Вооруженных Сил по собственному желанию. Для этого им необходимо заключить контракт с ВСУ.

