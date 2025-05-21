"Резерв+", ИИ и космическое управление: что нового происходит в цифровой трансформации Минобороны

Уже год как в Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, где можно обновить данные, получить отсрочку и даже посмотреть вакансии в Силах обороны. Сейчас там уже 4 миллиона пользователей и выдано более 360 тысяч отсрочек. Не менее впечатляющие цифры – и в приложении "Армия+".

Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по цифровому развитию, представила на конференции DOU Day 2025 результаты цифровой трансформации оборонной сферы. В ее центре – продукты "Резерв+" и "Армия+", которые меняют представление о мобилизации, службу и поддержку военных. А также – новые детали о космическом управлении Минобороны.

24 Канал посетил выступление Черногоренко и рассказывает главное.

"Резерв+" – цифровой портал в армию

Сегодня "Резерв+" имеет более 4 миллионов пользователей, что делает его крупнейшим цифровым продуктом министерства обороны. Его главная цель – оцифровать, упростить и сделать прозрачным процесс вступления в ВСУ.

В приложении уже собрано более 100 тысяч откликов на военные вакансии – аналитики, разработчики, логисты, связисты. Благодаря этому каждый желающий может увидеть, какая бригада ищет специалистов, узнать детали о командовании и принять взвешенное решение.

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Каждый гражданин в привычной для себя среде может посмотреть, какая бригада ищет аналитика, разработчика или логиста. Это не просто каталог должностей, а прозрачный канал рекрутинга в армию.

Рекрутинг в "Резерв+" будет развиваться. Мы обязательно добавим туда смарт-контракты, когда будет возможность прямо в удобном для военнообязанного месте принять решение, где и на какой срок, что очень важно, он будет служить в армии,

– объяснила Черногоренко.

ВВК – с бумажной волокиты к электронному сервису

Один из главных прорывов – запуск электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Теперь процесс получения направления, его прохождения и получения результата – автоматизирован и синхронизирован с электронной системой здравоохранения и реестром "Оберег".

Мы хотим, чтобы человек, который должен пройти ВВК, мог пройти это как медицинский чекап в любой удобной больнице. Он ходит к терапевту в больницу за углом – и он сможет там пройти ВВК. Далее эти данные, медицинский чекап формируется в датасет, направляется через обмен с "Оберегом" с электронной системой электронного ВВК. Для военнообязанного это будет только один физический визит. Это последний этап реформы ВВК и она станет абсолютно бесшовной для людей,

– объяснила заместитель министра.

По уточненным Минобороны данным, в "Резерв+" уже оформлено более 360 тысяч отсрочек, а через "Армия+" – более 500 тысяч рапортов.

"Оберег": цифровая основа реформы

В основе всей реформы – реестр "Оберег", который объединяет данные о призывниках, резервистах и военнообязанных. После полной модернизации он стал основной бэкенд-системой. Сегодня он имеет 14 интеграций с государственными реестрами и обрабатывает более миллиона запросов ежедневно.

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Это позволяет полностью автоматизировать учет и отказаться от любых "бумажных процессов" в ТЦК.

"Армия+": цифры и достижения

Еще один масштабный продукт – "Армия+", который уже имеет 800 тысяч верифицированных пользователей. Он стал настоящим цифровым ассистентом военнослужащего, а также платформой для поддержки.

Ключевые показатели:

подача электронных рапортов – уже подано почти 500 тысяч, 57% из них согласовано;

изменение места службы – 32 тысяч запросов без всякого физического визита;

онлайн-обучение – 11 курсов, 33 тысячи военных уже прошли их.

программа "Плюсы" – бизнес-инициатива, которая позволила сэкономить военным более 120 миллионов гривен через скидки и привилегии.

В "Армии+" будут реализовывать концепцию One Stop Shop: модули для управления услугами, финансами, ипотекой, обучением детей, выплатами за уничтоженную технику, говорит Черногоренко. Например, заявка на ипотеку под 0% – всего в несколько кликов.

Интересно! Черногоренко также рассказала, что на цифровую карту системы DELTA ежемесячно добавляется 1 миллион 400 тысяч объектов. А 2000 целей уничтожаются ежедневно.

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Отдельный модуль "Мои технологии" позволяет военным с передовой отправлять фидбэк относительно дронов, РЭБ и другого оборудования непосредственно производителям. Это создает уникальный R&D-цикл в боевых условиях.

Цифровая архитектура войны: ИИ, кибербезопасность, космос

В 2025 году Минобороны создало Центр реагирования на киберинциденты – первый в истории. Его задача – ежедневное противодействие киберугрозам и обеспечение цифровой устойчивости.

Также активно развивается направление искусственного интеллекта:

модуль "Avengers" еженедельно фиксирует более 12 тысяч единиц вражеской техники, из которых 70% идентифицируются за 2,2 секунды;

создан универсальный военный датасет (УВДТС) для тренировки ИИ-моделей в реальных условиях.

Также Екатерина Черногоренко подробно рассказала о нынешнем запуске управления космической политики Минобороны.

Сейчас космос напоминает Дикий Запад. Абсолютное большинство стран пытается захватить побольше пространства для того, чтобы разместить свою инфраструктуру, разместить свои спутники. Есть данные о том, что к 2030 году в космосе будет 30 тысяч спутников. Это невероятное количество,

– отметила Екатерина Черногоренко во время выступления на DOU Day 2025.

Вместе с киберпространством, космос официально признан пятым доменом войны по классификации НАТО. Если воздух, вода и суша – это привычные поля боя, то кибер- и космическое пространство сегодня формируют фундамент для новых типов операций, стратегий и угроз.

Черногоренко привела такие цифры:

к 2030 году на орбите будет более 30 000 спутников;

уже сейчас космические силы США отслеживают 46 000 объектов на орбите;

135 миллиардов долларов – текущий объем мирового рынка космических технологий;

54% этих средств тратятся на оборонные нужды.

По словам Черногоренко, Россия уже давно воспринимает космос как приоритетный военный домен. В частности, в составе вооруженных сил РФ действует отдельное космическое командование, основанное в 2015 году. У них работает около 150 000 военных в этом направлении, а на орбите – более 200 российских спутников.



Екатерина Черногоренко во время своего выступления вспомнила, что еще в 2015 году космические силы были созданы не только в России, но и в странах-союзниках Украины – в частности в Великобритании, США и Франции. По ее словам, команда Минобороны консультировалась с партнерами, которые признавали: космический домен часто воспринимается как нечто слишком далекое, сложное или слишком дорогое. Например, стоимость одного спутника может равняться стоимости танка. Однако, добавила она, порог входа в отрасль существенно снизился, а некоторые государства – вроде Великобритании – начинали строить свои космические командования буквально "из нескольких человек".

По словам Черногоренко, многие мифы вокруг космической сферы не соответствуют действительности. Аргументы о том, что государство имеет другие приоритеты, – ошибочны, ведь именно от космоса зависит качество военной связи и функционирования армии в целом. Она провела параллель с развитием дроновой индустрии: в начале создания Армии дронов в Украине было всего десять производителей. Но благодаря постоянному открытию рынка, дерегуляции и системному развитию это количество выросло до более пятисот.

Черногоренко также напомнила, что в 2022 году государство еще не понимало важности дронов типа Mavic и не умело их закупать – эту технику считали неважной. Однако со временем государство прошло путь к роли ответственного заказчика, который теперь системно покупает тысячи беспилотников, которые имеют критическое значение для фронта. Такой же подход, убеждена Черногоренко, следует применять и к развитию космического направления.

Поэтому при таких условиях создание управления космической политики является следующим логическим шагом в украинской обороне. "Спутники, разведка, даже раннее предупреждение о ракетной опасности – это те очевидные преимущества, которые дает космический домен. Мы хотим двигаться к тому, что военный космос будет иметь должное внимание, надлежащую возможность формировать заказы, говорить с рынком на языке заказа. И когда-то мы увидим в аэрокосмических технологиях такое же преимущество, как и в украинских дронах", – подытожила спикер.