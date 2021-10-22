Отставка Абрамовского и COVID-ограничения: онлайн-трансляция заседания Рады

Верховная Рада 22 октября собралась на пленарное заседание, чтобы рассмотреть ряд важных вопросов. Нардепы, в частности, будут говорить о противодействии COVID-19 и рассмотрят вопрос отставки Романа Абрамовского с должности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Заседание началось в 10:00 с часа вопросов к правительству. Именно во время него и рассматривают вопрос увольнения Абрамовского.

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Заседание Верховной Рады: смотрите видео

Отставка Абрамовского: что известно

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов написал заявление об увольнении 19 октября. Накануне нардеп Данил Гетманцев заявил, что возможную отставку Абрамовского обсуждали на фракции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Абрамовский решил уйти по собственному желанию. А вот кто может заменить министра – пока неизвестно. Собеседования активно проводят.

Какие еще вопросы рассмотрят нардепы 22 октября

Нардепы будут работать над проектом постановления о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни. Во втором чтении рассмотрят проект закона об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений.

Также парламентарии рассмотрят в первом чтении законодательные инициативы:

проект закона №5719 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации розничной торговли табачных изделий;

проект закона №5864 предусматривающий создание нового праздничного дня – Дня Украинского Государства;

проект закона №5630 об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

К рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты, среди которых: