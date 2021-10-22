Отставка Абрамовского и COVID-ограничения: онлайн-трансляция заседания Рады
Источник:24 канал
Верховная Рада 22 октября собралась на пленарное заседание, чтобы рассмотреть ряд важных вопросов. Нардепы, в частности, будут говорить о противодействии COVID-19 и рассмотрят вопрос отставки Романа Абрамовского с должности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Заседание началось в 10:00 с часа вопросов к правительству. Именно во время него и рассматривают вопрос увольнения Абрамовского.
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Заседание Верховной Рады: смотрите видео
Отставка Абрамовского: что известно
- Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов написал заявление об увольнении 19 октября. Накануне нардеп Данил Гетманцев заявил, что возможную отставку Абрамовского обсуждали на фракции.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Абрамовский решил уйти по собственному желанию. А вот кто может заменить министра – пока неизвестно. Собеседования активно проводят.
Какие еще вопросы рассмотрят нардепы 22 октября
Нардепы будут работать над проектом постановления о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни. Во втором чтении рассмотрят проект закона об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений.
Также парламентарии рассмотрят в первом чтении законодательные инициативы:
- проект закона №5719 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации розничной торговли табачных изделий;
- проект закона №5864 предусматривающий создание нового праздничного дня – Дня Украинского Государства;
- проект закона №5630 об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
К рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты, среди которых:
- №2234 об определении системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования;
- №5230 об использовании имущества ликвидируемых коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности.