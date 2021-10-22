Засідання стартувало о 10:05 з години запитань до уряду. Саме під час нього і розглядають питання звільнення Абрамовського.
Важливо Були сигнали від бізнесу, – "слуга" про причини відставки міністра Абрамовського
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Відставка Абрамовського: що відомо
- Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів написав заяву про звільнення 19 жовтня. Напередодні нардеп Данило Гетманцев заявив, що можливу відставку Абрамовського обговорювали на фракції.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що Абрамовський вирішив піти за власним бажанням. А от, хто може замінити міністра – наразі невідомо. Співбесіди активно проводять.
Які ще питання розглянуть нардепи 22 жовтня
Нардепи працюватимуть над проєктом постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби. У другому читанні розглянуть проєкт закону про зміни до податкового кодексу, який передбачає забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.
Також парламентарі розглянуть у першому читанні такі законодавчі ініціативи:
- проєкт закону №5719 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі тютюнових виробів;
- проєкт закону №5864 який передбачає створення нового святкового дня – Дня Української Державності;
- проєкт закону №5630 про спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
До розгляду у другому читанні заплановані законопроєкти, серед яких:
- №2234 про визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;
- №5230 про використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості.