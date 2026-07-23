Безуглая говорит, что Сырский может возглавить Национальный университет обороны: правда ли это

После отставки Александра Сырского с должности Главкома возник вопрос, чем же в дальнейшем будет заниматься опытный генерал. Есть слухи, что он может пойти в сферу военного образования.

Марьяна Безуглая сообщила, что Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Об этом нардепка написала в посте на фейсбук. В то же время источники 24 Канала из окружения бывшего главкома опровергают эту информацию. Она фейковая.

Что написала Безугла о новой должности Сырского?

В настоящее время учебное заведение возглавляет генерал-полковник Михаил Коваль. По словам депутата, он является "другом" Сырского. Безуглая утверждает, что экс-головком якобы "прикрывал" Коваля, несмотря на коррупционные скандалы.

Депутатка подчеркнула, что Национальный университет обороны готовит будущих генералов и военных руководителей и подчиняется министру обороны. По ее мнению, Михаил Федоров не допустил бы назначения на этот пост уволенного генерала.

Она также выразила сомнение, что исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара согласится на такое решение.

И неужели Хмара послушно подпишет решение отправить уволенного российского генерала, чтобы он дальше создавал себе подобных и ставил палки в колеса Драпатому? Это разве победа?

– спрашивает Безуглая.

Обратите внимание! Александр Сырский – украинский генерал. Однако по происхождению есть россиянином. Он родился в селе Новинки Владимирской области РСФСР, однако детство будущего главкома прошло в Украине. Сырский служит в Украине с первых лет независимости.

Какое будущее ждет Сырского после отставки?

Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов останутся работать вместе с новым руководством армии.

По словам президента, они будут передавать свой опыт и помогать принимать важные решения.

Зеленский отметил, что у Сырского очень большой опыт и руководил профессионально спланированными военными операциями.

К слову, "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник отметил, что Сырский и Гнатов "точно не будут заниматься операционной деятельностью", а "будут вовлечены интеллектуально, визионно".

По словам собеседника издания, Сырский может быть вовлечен в систему военного образования.