Второго Джонсона нет, – Огрызко объяснил, что изменится после отставки британского премьера

Борис Джонсон объявил о том, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Однако на общий курс Лондона по отношению к Украине этот шаг не повлияет.

Такое мнение высказал 24 каналу бывший министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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Что отличает Джонсона от других политиков

Огрызко охарактеризовал Джонсона как уникальную личность и неординарного, в известной степени экстравагантного человека. В то же время у британского премьера есть собственные убеждения и четкая позиция.

"Это то, что отличает его (Джонсона – 24 канал) от многих нынешних западных политиков, которые не имеют позиции или не хотят ее демонстрировать. У Джонсона позиция есть и останется", – подчеркнул Огрызко.

Как отставка Джонсона повлияет на курс Лондона по отношению к Украине

Экс-министр иностранных дел добавил, что стоит учитывать политику Консервативной партии, которую представляет британский премьер.

"Мы говорим о консерваторах, четко заявивших о поддержке того курса, который сформулировал Джонсон", – подчеркнул он.

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес неоднократно демонстрировали свою поддержку Украины. По словам Огрызко, именно эти две должности являются определяющими в вопросах внешней политики и безопасности. Он выразил надежду, что позиция Великобритании не изменится.

Если верить сообщениям о том, что Уоллес является однозначным фаворитом (на должность премьера – 24 канал), то думаю, что на общий курс Британии по отношению к Украине отставка Джонсона негативно не повлияет. Но безусловно, такого второго Джонсона, к сожалению, нет,

– подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Огрызко добавил, что Бен Уоллес, который может стать преемником Джонсона в должности премьера, – "новая надежда" для Украины. Ведь у него также четкая позиция поддержки Украины в борьбе с россией.

Урок для западных политиков

В отставке Джонсона есть и положительный момент.

С одной стороны, это очень плохо, когда мы теряем друзей. С другой стороны, это большой позитив с точки зрения стандартов демократии,

– подчеркнул Огрызко.

Экс-глава МИД считает, что ситуация с отставкой Джонсона может стать уроком многих западных политиков. Ведь, добавил Огрызко, нужно быть честным со своими коллегами и говорить то, что есть на самом деле, потому что правда рано или поздно всплывет.

Огрызко рассказал, какое значение будет иметь для Украины отставка Джонсона: смотрите видео

Отставка Бориса Джонсона: главное

7 июля премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон объявил о своей отставке. Также он покинул пост лидера Консервативной партии. Причиной отставки Джонсона стал скандал с его подчиненным Крисом Пинчером, которого обвиняют в домогательстве. Премьер-министр якобы знал об этом, однако канцелярия Джонсона это отрицает.

Владимир Зеленский назвал Бориса Джонсона "настоящим другом Украины". Президент Украины также выразил уверенность в том, что политика Великобритании по отношению к Украине в ближайшее время не изменится.

Главным претендентом на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании называют Бена Уоллеса, который сейчас возглавляет министерство обороны Соединенного Королевства.

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