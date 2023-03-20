Федорова уволили с должности главы Минцифры: какую должность он получит

Министра цифровой трансформации Михаила Федорова 20 марта отправили в отставку. Однако он получит новый пост в Кабмине.

Предварительно Федоров станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий

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Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, кандидатуру Федорова на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании.

Кадровые изменения в Кабмине

Верховная Рада Украины 20 марта отправила в отставку еще двух министров. Речь идет о Павле Рябикине и Михаиле Федорове.

Павел Рябикин занимал должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Также в отставку отправили вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Известно, что Михаила Федорова назначат на новую должность. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Кроме того, парламент уволил с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета. За отставку Шкарлета проголосовали 295 нардепов. Перед тем его увольнение одобрил профильный комитет Рады.

Сам Шкарлет ранее не комментировал информацию о своей отставке. Однако сегодня написал, что его срок пребывания в должности министра истек. Однако он и дальше собирается работать в сфере образования и науки Украины.