Я не поддерживал увольнение, – нардеп Федиенко оценил шансы на возвращение Федорова в Минобороны

Возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны было бы прекрасным сценарием. В то же время сейчас здесь мало что зависит от народных депутатов.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко. По его словам, было бы хорошо, если бы президент Владимир Зеленский и Михаил Федоров нашли общий язык, чтобы восстановить последнего в должности министра обороны.

Возможно ли возвращение Федорова в Минобороны?

По словам Федиенко, Федоров был тем министром, который смог внедрить важные трансформационные процессы в Министерстве обороны. У него было четкое понимание, что делать дальше. Сам нардеп не поддерживал увольнение Федорова.

Сейчас все зависит от президента. Именно он выберет тот вариант, который сочтет лучшим. Важно понимать, что мало кто из нас владеет полной информацией о том, что вообще произошло.

Штаб Верховного Главнокомандующего и все причастные знают всю информацию. Даже народные депутаты, представители Комитета по национальной безопасности не владеют всей информацией по этому вопросу. Президент говорил нам, что у Федорова и Сырского разные взгляды, из-за чего возник управленческий конфликт. Что случилось, то случилось. Решение принимал президент. И следующее решение будет за президентом,

– сказал народный депутат.

Может ли Федоров вернуться в Минобороны: смотрите видео 24 Канала

В том случае, если президент вновь выдвинет Федорова на должность министра обороны, в Верховной Раде должно быть набрано 226 голосов за его возвращение.

Добавим, что, по данным источников 24 Канала, Федорову предлагали ряд различных должностей в команде президента. Однако на данный момент он готов вернуться только на пост министра обороны.