Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко. За його словами, було б добре, якби президент Володимир Зеленський та Михайло Федоров знайшли порозуміння, аби відновити останнього на посаді міністра оборони.

Чи можливе повернення Федорова в Міноборони?

За словами Федієнка, Федоров був тим міністром, який зміг запровадити важливі трансформаційні процеси в Міністерстві оборони. У нього було чітке розуміння, що робити далі. Сам нардеп не підтримував звільнення Федорова.

Зараз усе залежить від президента. Саме він обере той варіант, який вважатиме найкращим. Важливо розуміти, що мало хто з нас знає повну інформацію щодо того, що взагалі відбулося.

Ставка Верховного Головнокомандувача та всі дотичні знають усю інформацію. Навіть нардепи, представники Комітету з нацбезпеки не володіють усією інформацією щодо цього питання. Президент нам говорив, що у Федорова та Сирського інші погляди, через що відбувся управлінський конфлікт. Сталося, що сталося. Рішення ухвалював президент. І наступне рішення буде за президентом,

– сказав нардеп.

Чи може Федоров повернутися в Міноборони: дивіться відео 24 Каналу

В тому разі, якщо президент знову подасть Федорова на посаду міністра оборони, у Верховній Раді мали б набрати 226 голосів за його повернення.

Додамо, за даними джерел 24 Каналу, Федорову пропонували низку різних посад в команді президента. Однак наразі він готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.