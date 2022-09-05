Вызывают в москву, чтобы всадить пулю в затылок, – Пионтковский об отставке кадырова
У рамзана кадырова много врагов среди российских силовиков, которые хотят его смерти. Он понимает все возможные риски, поэтому не поедет в москву.
Так называемый "глава" чечни начал борьбу за власть в постпутинской россии и считает войну против Украины проигранной кремлем. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.
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кадыров в "постпутинизме"
Эксперт убежден, что глава кремля владимир путин не вызывает кадырова в москву. Это, по его мнению, делают путинские силовики, которые "ненавидят его всю жизнь".
Я готов спорить, что не поедет он в москву. Он прекрасно понимает, что его туда вызывают, чтобы всадить пулю в затылок. Он начинает довольно сложную игру в уже постпутинской, в его представлении, россии. Он сделал фальшивое заявление, поэтому в москву не поедет,
– объяснил Пионтковский.
По его словам, кадыров будет пытаться действовать осторожно, поэтому не решится даже на поездку в Саудовскую Аравию.
"Он вполне путинский проект. У него немало "кровников", а также его ненавидит российские силовики. Они считали, что путин слишком мягкий и фактически передал полную власть "кадыровцам" в чечне. Более того, он выплачивает огромную дань за то, что они с ним не борются и даже в каких-то путинских авантюрах участвуют", – рассказал обозреватель.
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Борьба за тело россии
Специалист добавляет, что всем этим силовики очень недовольны и даже этого не скрывают.
Он уже делит власть в постпутинской россии. Главная задача для него – сохранить де-факто независимость чечни, которой она пользуется сейчас, и превратить ее в де-юре независимость. Он играет в эту игру. А войну против Украины он справедливо считает проигранной москвой,
– подчеркнул аналитик.
Эксперт делает вывод, что кадыров принимает участие в борьбе "за еще не остывшее тело россии, а не за кресло путина".
"Борьба начинается очень серьезная. Он именно тот, кто сделал первый шаг в этой борьбе. И это понятно, потому что он имеет значительную независимость в россии", – резюмировал Пионтковский.
"Отставка" кадырова: что известно
- 4 сентября муртад кремлевского диктатора и "глава" чечни рамзан кадыров заявил о желании уйти в отставку.
- Впоследствии на заявление кадырова отреагировал глава прессслужбы путина дмитрий песков.
- По словам политического эксперта Валерия Клочко, так называемый "лидер" чечни хочет просто "переобуться" или просто убежать.
- В то же время российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин отметил, что таким образом "глава" чечни, вероятно, может демонстрировать, что он по какому-то поводу обиделся на власти мира путина.
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