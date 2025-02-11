Конституционный суд Румынии принял отставку президента Йоханниса: кто будет исполнять обязанности
Во вторник, 11 февраля, Конституционный суд Румынии принял отставку президента Клауса Йоханниса. Должность временного главы государства займет Илие Болоян.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Накануне президент сам подал в отставку, о чем объявил 10 февраля.
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Что известно об изменениях
Конституционный суд "устанавливает, что должность Президента Румынии становится вакантной с 12 февраля 2025 года после отставки господина Клауса-Вернера Йоханниса с должности Президента Румынии".
Зато Болоян, который является председателем Сената Румынии, с сегодняшнего дня приостановит свое членство в Национальной либеральной партии (PNL), ведь президент не может быть членом политической партии.
Вероятно, обязанности главы Сената на себя возьмет Мирча Абрудян, вице-председатель Национальной либеральной партии.
Напомним, ранее Клаусу Йоханнису должны были объявить импичмент, однако он "опередил" своих праворадикальных оппонентов. Это решение повлияло на финансовые рынки: индекс BET упал на 0,45%, AeRO – на 0,56%, а курс доллара вырос на 0,32% относительно румынского лея.