Как изменения в правительстве повлияют на поддержку партнеров: интервью с Михаилом Подоляком

В Украине продолжается перезагрузка Правительства. Кадровые решения необходимы, чтобы усилить отдельные направления и добавить новой функциональной "крови".

Как изменения в Кабмине повлияют на поддержку партнеров и почему Владимир Зеленский едет в Германию, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Больше важных деталей – далее в материале.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали об истинной цели поездки Владимира Путина в Монголию. Детали – читайте по ссылке.

О стратегии Юлии Навальной в отношении России

Юлия Навальная предложила Западу новую стратегию в отношении России в международно признанных границах. Навальная отметила, что каким бы ни было будущее Европы, Россия в нем будет. И предлагает европейцам не поддерживать тех, кто распространяет ненависть, помогать таким как она, и разделять Россию и Владимира Путина. А также не угрожать разделением России на многие части.

Нет никакой "стратегии" Навальной. Это вообще бессмысленные выступления, которые ни на что не влияют. Они не будут иметь никаких исторических последствий. Не Навальная будет решать, какой будет Россия после этой войны, какие процессы там будут происходить потом.

Нет никакой концепции, мол, это Путин воюет, а не россияне. Воюет страна. Максимально масштабно воюет Россия. Да, есть 10 – максимум 15% людей, которые против войны, которые протестуют. Есть вообще люди, которые на стороне Украины воюют.

Есть такие люди, как Каспаров (российский оппозиционер, гроссмейстер Гарри Каспаров – 24 Канал), например, которые активно занимаются продвижением, что Россия обязательно должна проиграть, чтобы пройти через все концепции покаяния, репараций и так далее. Есть фундаментально большое количество людей, которые действительно понимают, что это за война, понимают природу россиян, но это точно не Навальная.

Абсолютно понятно, что воюет именно Россия, что проиграть должна именно Россия, что должно быть сотни тысяч различных судебных приговоров, не только один ключевой по Путину. Надо разбирать военные преступления, которые совершают конкретные люди на территории Украины. Это же не Путин насилует кого-то. Безусловно, Путин не набирал бы всех этих людей, если бы они были не готовы пойти в Украину, вырезать там семьи и что-то подобное совершать.

Кроме того, не Навальной решать, хотят ли, например, ингуши, ичкерийцы, дагестанцы, башкиры, буряты, которые находятся в совсем другом культурном поле, чем классическая Россия, не иметь права на свое самоопределение? Нет никакой федерации в России. Ты не можешь выйти из состава этой страны, не можешь построить там суверенность и так далее.

Россия должна обязательно пройти через поражение в этой войне, потому что это позволит переформатировать несколько вещей, например, политическое пространство России. То есть появятся не реваншистские, а другие группы, которые понимают, что такое современная цивилизация и современная конкуренция. Будет другой политический ландшафт, другие партии. Все эти "Справделивая Россия", "Единая Россия" исчезнут. Даже не будет понятно, где же были миллионы членов этих партий.

Также надо будет переписать федеральное устройство, договор. Даже не понимаю, какие народы захотят быть в составе России, но тотальное количество народов захочет иметь свои суверенные границы, суверенные территории, получить свою субъектность. Это то, что не было завершено в 1991 году.

Не имеет никакого значения, о чем говорит, например, Навальная или кто-то подобный. Потому что это не влияет на те исторические процессы, которые сегодня происходят. Они хотят остаться в определенной нише, хотят получать какую-то доходность с нее.

Более того, есть ряд европейских политиков, которые считают, что можно это продолжать, играть десятилетиями в поддержку оппозиции и таким образом якобы иметь влияние на Россию. Это то же самое, что в 50 – 60-е годы поддерживать оппозицию в Советском Союзе в изгнании. Это нонсенс, не они будут совершать те действия, которые приведут к революционным изменениям в России.

Украина найдет решение, как уничтожить стратегические бомбардировщики России

В Белом доме заявили, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, с которой Россия наносит удары по украинским территориям, является ошибочным. Ведь 90% самолетов, которые Россия использует для КАБов и ракетных ударов дальнего действия, расположены за пределами 300-километровой зоны от украинской границы.

Каждая страна имеет право на свое мнение. Однако все же оперативное планирование, которым занимается Генеральный штаб ВСУ, позволяет понять, что увеличив удары по территории России, мы можем существенно повлиять на ход событий по линии фронта.

С другой стороны, а кто сказал, что нельзя будет найти решение для поражения именно стратегической бомбардировочной авиации России? Я думаю, что оно будет найдено. Здесь же принципиальный вопрос – переноса войны на территорию России.

Надо над этим работать. Я не думаю, что надо обижаться на то, что не принимают решения. Мы с вами понимаем, что страх – это одна из эмоций, которая движет человечество к тем или иным решениям. Если в Украине страха намного меньше, то в других странах его все еще много. Этот страх надо развеивать. Можно работать с рациональными аргументами с точки зрения того, что такое международное право, что такое право на самооборону и тому подобное. Этим Украина оперирует на официальных дипломатических площадках.

Все же мы находимся в дискуссии, можно ли бить, надо ли отменять запреты, надо ли увеличивать дальность и радиус поражения на территории России. Год назад эту дискуссию невозможно было представить. Это рациональная дискуссия, но надо добавить эмоционального компонента – это то, что мы видели во Львове; это то, что мы видели в семье Базилевичей, в которой выжил только человек. Я даже не знаю, как он будет жить дальше, невозможно просто представить, что это такое. Вы же видели, какие хорошенькие доченьки были у этого мужчины.

Западное общество очень любит гуманистические концепции, любит говорить о том, как надо относиться к животным, людей разных ориентаций, как надо беречь личное пространство человека и тому подобное. Надо, чтобы они осознали, что Россия делает в Украине, что это не военные объекты, а сознательное убийство гражданского населения.



Пуск с Ту-95М / Иллюстративное фото, Getty Images

Надо, чтобы этот эмоциональный компонент работал, потому что мне кажется, что европейские общества думают о другом, когда говорят об этой войне. Они как раз говорят о рациональных аргументах. Мол, зачем им это нужно, это же будет эскалация, если Украина будет бить по России? А если они будут видеть этот эмоциональный компонент, то, видимо, все же иначе будут воспринимать войну.

Безусловно, Польша может сбивать ракеты, для этого есть все инструменты. Однако вопрос в том, что Польша это член коллективного альянса, там есть определенные правила, бюрократия и коллективное решение. Польша не может нарушать внутренние коллективные договоренности. Впрочем, Варшава готова об этом дискутировать и не только она.

Не забывайте, что есть страны, которые абсолютно четко и жестко занимают абсолютно правильную позицию. Это страны северной Европы, в частности Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, я уже не говорю о странах Балтии. Они позволяют использовать все, что передали Украине по своему усмотрению, потому что Украина имеет право это делать – это международное право.

Однако ключевой партнер с точки зрения оружия – Соединенные Штаты. 70 – 75% оружия, которым пользуется Украина, – американское. Например, если страна передает какое-то оружие, то это оружие может быть изготовлено в США и надо иметь соответствующие разрешения от американцев, как это оружие использовать.

Вопрос в Соединенных Штатах. Прежде всего не забывайте, это внутренняя достаточно жесткая дискуссия. Во-вторых, США пробуют планировать решение многих проблем. Они считают, что война в Украине – это лишь одна из глобальных проблем, которая сегодня давит на глобальные сообщества. И еще надо учитывать интересы различных регионов, в частности на войну на Ближнем Востоке, события на Корейском полуострове, в Тихоокеанском регионе.

Много чего есть и американцы все это учитывают. Тогда принимают решение, как они говорят, что не могут себе позволить резкую эскалацию. Это мы с вами понимаем, что это не об эскалации. Наоборот, если ты хочешь решить вопрос глобального порядка и дехаотизации, чтобы все же правила работали, то надо убрать ключевого донора нестабильности – Россию. Ведь именно страна-агрессор финансирует все то, о чем в США периодически говорят.

ФБР накрыло сеть российских ботов, которые хотели влиять на ход того или иного политического события в Соединенных Штатах. Пока Россия выглядит как сегодня, то они постоянно будут вынуждены реагировать уже на факт, то есть на вмешательство. Благодаря поражению России можно превентивно убрать даже саму возможность этого вмешательства; существенно уменьшить криминализацию всех рынков, за которой стоит Кремль. Это и есть военная, милитарная, пропагандистская деэскалация.

Ключевое, что Соединенные Штаты никак не могут осознать, что если ты глобальный лидер, то в определенные моменты надо все же выступать в защиту тех правил, которые ты прописал. Защищайте эти правила, дайте возможность стране, которая хочет обнулить эти правила, проиграть.

Почему Зеленский лично едет на "Рамштайн"

Аналитики пишут, что последняя попытка убедить США на дальнобойные удары будет у президента Владимира Зеленского на полях саммита ООН. Также по сообщениям СМИ, украинский лидер 6 сентября лично приедет на заседание "Рамштайн" в Германию.

Я не знаю концепции слова "последний шанс", "последняя возможность". Пока ты работаешь – у тебя всегда есть возможность. Надо возвращаться и доводить тему до конца. Как раз таки эта воля у президента присутствует и он будет давить пока не получит результат.

Концепции "последний шанс" для президента Зеленского не существует. Для него есть просто шанс, который надо постоянно пытаться реализовать. В частности, это и о "Рамштайн", на котором надо активизировать три вещи:

количество поставок соответствующих инструментов, прежде всего мы говорим о противоракетах. Пользуясь геноцидным компонентом, который Россия демонстрирует в Полтаве, Сумах, Львове, надо убедить, что ЗРК Patriot, NASAMS, IRIS-T должно быть больше в Украине;

президент будет настаивать на ускорении поставок. Ведь выглядит странно, что мы подписываем те или иные меморандумы, договоры, гарантии безопасности, где прописано, сколько надо получить того, или иного инструмента, а потом процесс поставки затягивается в несколько раз дольше, чем нужно;

математика войны. Президент хочет объяснить, что нельзя воевать, когда одна страна использует что-либо, несмотря на запреты, а другая страна, которая ведет оборонительную войну, имеет определенные ограничения, которые являются искусственными и юридически некорректны.

Я считаю, что это не о последнем шансе, а о возможности еще раз актуализировать тему, необходимую для Украины сегодня. Это оружие, количество, своевременность поставки, снятие ограничений и работа в рамках оборонной войны согласно международному праву.

Об изменениях в Правительстве

В украинском парламенте происходят изменения. В социальных сетях это уже назвали "министропадом". С последнего – уволен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Поговаривают, что он теперь будет заниматься укреплением отношений Украины с НАТО. Я понимаю, что это внутреннее дело Украины и нам решать, но как к этому относятся наши партнеры? Как на это отреагируют в мире?

Абсолютно в рабочем формате отреагируют. Давайте поблагодарим господина Кулебу. Он эффективно работал министром. Президент говорит, что определенные кадровые решения надо принимать, чтобы усилить другие направления. Люди частично выгорают, потому что ты находишься в однотипном формате работы.

Это же война, а во время войны один год может идти за 2 – 3. Надо принимать решения, которые будут оптимизировать те или иные приоритетные отрасли и направления. Добавлять новой функциональной крови.

Я бы не сказал, что это "министропад", ведь некоторые министры наоборот лишаются статуса исполняющего обязанности, или наоборот увеличивают свои операционные возможности, например, Ольга Стефанишина. Частично министры переходят на другие институты и направления. Нет такого, что человека уволили и он исчез.

У нас нет электорального цикла, когда выборы приводят к тому, что элиты частично ротируются. Однако ротации, в частности в министерствах, нужны, ведь они дают эффективность этого первого этапа, когда приходят новые люди и интенсифицируют определенные процессы.

Наши партнеры осознают, что кадровые ротации будут иметь положительный эффект. О возможности сотрудничества, наши союзники относятся чисто прагматично, понимая, что здесь речь идет о функциях, а не о чем-то эмоциональном. И они будут работать в рамках функциональных договоренностей с другими руководителями министерств. Думаю, что будет крайне эффективное сотрудничество, каким оно было в течение 2,5 лет.

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Не сомневаюсь, что большое количество стран, которые входят в проукраинскую коалицию, приняли для себя принципиальное решение и оно запечатлено в сердцах – поддерживать Украину полностью, несмотря на независимые дискуссии, до момента пока Россия не проиграет эту войну.

Какие "лекарства" нужны Путину

Не знаю как войну, а так называемую "сво" Россия уже "выиграла". Так заявил командир кадыровского спецназа Апти Алаудинов.

Нет смысла упоминать таких как Алаудинов, он ни на что не влияет. Это не человек, который имеет доступ к информации. Он дает странные комментарии. Есть Дмитрий Медведев, есть Алаудинов это два полюса, но они не влияют ни на что и их комментарии не имеют никакого отношения к реальности. Можно упоминать это как мем, но не более.

The Times пишет о том, что Владимиру Путину якобы разрабатывают эликсир вечной жизни. Насколько вы верите в такие новости?

Это для России правильная новость. Они же там шаманов используют для того, чтобы влиять на политические процессы. Было бы лучше разработать препарат, который притормаживает время. Просто, чтобы Путин чувствовал личную катастрофу. Это может быть год в тюрьме, но диктатор, чтобы субъективно чувствовал, что он там находится 100 лет.

Если серьезно, то нет смысла обращать внимание на то, что пишут о вечном бессмертии для Путина. У него разве что будет вечное бессмертие в учебниках истории, как одного из кровавых и самых мерзких лидеров определенного исторического промежутка времени.