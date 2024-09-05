Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что целью визита в Монголию было обнуление репутации МУС и его ордеров. Больше о последствиях визита Путина и что заставит Россию изменить тактику – читайте далее в материале.

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О страшном обстреле Полтавы и Львова

Аналитики подсчитали, что 3 из 4 ракет Россия атакует гражданских, а не военные объекты. Страна-агрессор уже 2,5 года наносит ракетных и дроновых ударов по инфраструктуре и тыловых городах. Из-за которых, в частности, во Львове сегодня День скорби, а в Полтаве – 3 дня. Это тенденция, которой они то ли пытаются запугать, то ли будут руководствоваться и дальше? Как вы это видите?

Я уже неоднократно говорил, что они изменили ракетную тактику. То есть они абсолютно откровенно бьют именно по центру того или иного крупного населенного пункта. Они бьют в учебные и лечебные заведения, масштабные жилые застройки. И они это не маскируют, а делают абсолютно сознательно.

Раньше они пробовали что-то где-то маскировать, говоря, мол, били по "объектам военной инфраструктуры". Я за скобками оставляю, что в целом любой удар России по Украине уже является преступлением. Почему? Это акт агрессии. То есть начало войны – это самое первое преступление и все остальные действия России на территории Украины являются продолжением этого преступления.

Поэтому они даже по военным целям не могут бить. Мне это странно слышать от тех или иных партнеров, которые говорят: "Это же война, военные цели являются законными". Нет, нет никаких законных целей для России, потому что она страна-агрессор, это юридически, четко и структурно проговорено.

Но начиная с пятницы (30 августа – 24 Канал), они демонстративно бьют по гражданскому населению. Ключевые задачи, которые они перед собой ставят, это ввести в шок даже не только Украину, но и наших партнеров, чтобы они заставили нас сесть за стол переговоров, признать, мол, Россия не проигрывает эту войну.

Именно путем психоэмоциональной попытки повлиять на нас и наших партнеров Россия дальше будет вести эту войну. Они не будут просто ничего уже маскировать. А что им надо маскировать? Выяснилось, что международное право и институты не работают, и вообще ничего не работает.

Как только они сядут за стол переговоров не полностью на своих условиях, а хотя бы на каких-то, то будут считать, что не проиграли эту войну. Соответственно, не будет никакого наказания за преступления – ракетные и дроновые обстрелы и тому подобное.

Последствия трагической атаки по Львову 4 сентября / Ирина Узлова, 24 Канал

Подписал ли Путин важные документы в Монголии

Монголия четко показала, что никакие ордера не работают. Это же Путин сделал сознательно. Там нет экономических потребностей для России. Конечно, энергетический сектор Монголии полностью зависит от России в силу географического положения этой страны. Однако не было необходимости приехать и что-то подписывать.

Там не было ничего подписано, никаких документов. Путину была необходима эта поездка в страну, которая ратифицировала Римский статут, только чтобы показать всем своим преступникам, своему окружению, что все ордера, которые против них выдают в международной юрисдикции, не имеют смысла и не будут за собой нести никакого действия. Так же и сегодня – бьют они ракетами и что?

Поймут ли наши партнеры и их общество статистику, что сознательно 3 из 4 ракет идут на гражданский объект? Нет, они закроют глаза, не будут на нее смотреть. Они обязательно от нее будут отворачиваться, будут прятать голову в песок. Они однозначно скажут, мол, "это статистика, но давайте говорить о других вещах", потому что когда ты смотришь на эту статистику, то должен принять для себя определенные решения:

максимально насытить украинскую противовоздушную оборону инструментами;

позволить странам-соседям, которые являются членами НАТО, сбивать все, что летит в суверенном пространстве Украины;

предоставить любые разрешения для уничтожения стратегической авиации, которая принимает непосредственное участие в исполнении геноцидных преступлений;

насытить Украину быстрыми поставками противоракет.

Проблема индекса сбивания российских ракет – это дефицит противоракет. То есть они поставляются нам, но не с той скоростью и количеством, как хотелось бы. Партнеры должны принять эти решения и отказаться от использования мифического слова, я вообще не знаю, как они его произносят, – эскалация.

Если ракета летит в больницу, детский дом, учебное заведение или другую гражданскую инфраструктуру – это означает, что ты должен предоставить любые возможности защитить людей.

Почему международные институты не работают

Такое ощущение, что международные институты, в частности МКС, НАТО и МАГАТЭ, были созданы для какого-то идеального мира. Но, как оказалось, Путин показал, что мир не идеален. Вы говорите, что должны придерживаться этих правил, а мы не живем в них. Что будет, если не придерживаться? Мир говорит, что к этому никто не готовился, думали, что все будут исповедовать эти нормы.

Это концепция добровольного выполнения тех или иных положений международного права. То есть готовы их выполнять? Выполняете. Если нарушили что-то и готовы быть добровольно наказанными? Будете наказаны. Не готовы? Не будете наказаны.

По ООН, то не существует никакой Организации Объединенных Наций, и вопросов она не решает. Это, скажем, площадка для дискуссий, которые не имеют последствий. И для того, чтобы собирать огромные донаты, которые можно будет тратить на странные программы, которые приводят к еще большим эскалациям.

Не хочу даже погружаться в историю. Есть много примеров, войн. Например, чего только стоит геноцид в Руанде. Помним, какие были катастрофические последствия для гуманистической эпохи, выводы из которых еще не были подытожены.

Справка. В 1994 году в Руанде за 100 дней радикалы хуту убили около 800 тысяч человек, преимущественно тутси. Причиной стало убийство президента и сильная этническая вражда. Мир почти не помогал во время этой трагедии, что позволило насилию распространиться.

То есть ООН не имеет ресурса и инструментов влияния. На мой взгляд, если страна, которая является постоянным членом Совбеза в ООН, нарушает ключевые статьи, на базе которых была создана эта организация, но при этом не приостанавливается ее членство хотя бы до момента, пока не будет прекращена агрессия России, это говорит о том, что такой организации не существует. Это иллюзии.

Но есть много людей, которым нравится жить в этой иллюзии и они на ней зарабатывают. Не забывайте, что там можно построить свою карьеру и получить огромные доходы, если возглавлять то или иное направление. Соответственно можно вести себя статусно и тому подобное.

Также видим абсолютное отсутствие других международных институтов. Я уже говорил, что МУС нет и все. То есть мы надеялись, что ордер должен был бы играть функцию сдерживающего фактора, но нет. И это уже не про Путина, а про его окружение. С ним и так понятно, что будет. Даже его окружение понимает, что независимо ни от чего, именно он является автором этой войны и будет вписан в историю как максимально кровавый диктатор.

Ордера были не только в отношении Марии Львовой-Беловой (уполномоченная при президенте России по правам ребенка – 24 Канал) и Путина. Уже есть десятки ордеров в отношении тех, кто отдает приказы обстреливать территорию Украины. Говорится о руководителях военно-космических сил России.

Путин четко показал, что нет МУС. Если добровольно хотите приехать и что-то сделать – то да, если нет – то нет. Эти все ордера не имеют значения. Более того, Путин сегодня говорит, что будет продолжать геноцид украинцев.



Путин и президент Монголии / Getty Images

Надо откровенно об этом говорить. Будет ли это влиять на глобальные сообщества? Да. Если будем постоянно повторять эти вещи, оно будет влиять. Как бы ни было, но наши партнеры передают нам оружие, те или иные инструменты для ведения войны. Хотелось бы, чтобы они приняли принципиальное решение, ключевое, от которого многое зависит.

Какое? Россия должна сесть на скамью подсудимых. Я говорю не конкретно Путин или кто-то, а именно слово "Россия". Надо, чтобы вся страна отвечала за те преступления, которые они сегодня совершают на территории Украины. Для этого нужно:

математически рассчитанное количество оружия непосредственно на поле боя;

абсолютно четкое выполнение нормативов и положений правил ведения войны, которые прописаны в международном праве, то есть Украина имеет право уничтожать все, что расположено на территории России.

Последствия поездки Путина в Монголию

Когда Путин полетел в Монголию международное сообщество фактически никак не отреагировало, даже глубокой обеспокоенности не выразило. Не было никаких попыток воплотить в жизнь ордер МУС, не было никаких попыток предостережения или попыток помочь с арестом. Так же Монголия не попросила помощи выполнить арест, ведь из-за своего расположения не могла бы доставить Путина. В конце концов, они же Путина и пригласили.

Монголия как суверенное государство, имеет право делать то, что считает нужным. Даже подписывать Римский статут и не выполнять его положений. Это странно, но юридически они имеют право это делать. Вопрос в другом.

Если бы Монголия ориентировалась на доминирование права в мире, то просто предупредила бы субъекта Путина, что он не может приезжать на территорию Монголии, пока есть действующий ордер МУС, потому что страна является подписантом Римского статута, и все. Я не думаю, что они там страдали бы от чего-то, что были бы разорваны какие-то контракты и тому подобное.

Зато это было осознанное решение, которое давало возможность Путину провести ту информационную операцию, которую он провел. Еще раз, ключевым элементом этой операции является окончательное обнуление репутации МУС. Нет больше МУС как института для России. Произошло обнуление всех тех ордеров, которые были выданы другим гражданам России, которые так или иначе участвовали в геноциде в отношении гражданского населения Украины.

Говорится о более двух десятках ордеров против граждан России высокого уровня. Все это обнулено, и уже нет никакого смысла. Поэтому, если мы будем, например, еще где-то ссылаться на то, что есть решение МУС, которое требует задержания того или иного чиновника, это вызовет в России скорее такую "мемную" реакцию. Для России больше не существует этого института.

Обратите внимание! В Европарламенте предупредили Монголию о последствиях и призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Улан-Батора.

Более того, они понимают, как только мы сядем за стол переговоров на таких предварительных российских условиях, это будет означать, что вообще никто не будет отвечать за масштабные преступления. Весь этот трагизм, через который Украина проходит уже более двух с половиной лет, не будет иметь никакого возмездия, никакой юридической сатисфакции и никакого покаяния.

Мало того, Россия только укоренит в себе мысль, что она имеет право так вести себя со странами, которые окружают по периметру Россию. Что они имеют право в любой момент заходить на чужую территорию, давать возможность своим людям возможность массово грабить, насиловать, делать вообще все, что угодно, и не отвечать за это.

Интересно Это будет серьезнее: куда Путин еще может решиться поехать после Монголии

Это, опять же, законсервирует политическую систему, которая сегодня построена в России: такая классическая авторитарная система с элементами тоталитаризма, с безусловной нацистской идеологией. Это крайне негативный сценарий развития, который мы сегодня за вами наблюдаем.

Единственное, что удерживает всю эту конструкцию от реализации, это действия Украины непосредственно на линии фронта в рамках оборонительной войны, в Курской области в рамках контрнаступательной войны и информационно-дипломатическая активность, прежде всего президента Украины, на внешних рынках. То есть не даем закрыться этой теме.

До начала Курской операции было очень-очень большое количество пессимистических, странных для меня, анализов в западных медиа, что уже "все пропало". Якобы Россия в любом случае дожмет, у нее столько ресурсов, что невозможно представить. А выяснилось, что не так много, как считали.

Более того, треть их ресурсов – это ресурсы стран, находящихся под санкциями. Мне очень "нравится" этот подсанкционный режим для Северной Кореи и Ирана. Оказалось, что единственные отрасли экономики, которые у них активно развиваются, являются милитарными. То есть "супер" работают санкции.

Это все сломала Курская операция. Сегодня мы все же имеем такой осторожный оптимизм, что можно эту войну довести до справедливого финала, но нужны шаги. Какие шаги? Не надо отчаиваться, когда мы говорим, что западные институты не работают. Надо просто продолжать работать напрямую.

Сегодня медийное поле, социальные сети позволяют нам максимально напрямую работать с общественными мнениями в разных странах, объясняя им, что не может быть так, как делает Россия на территории Украины.



Путин в Монголии / Getty Images

Что сейчас больше всего хочет Путин

Путин, который последний месяц кричал о том, что больше никаких переговоров не будет, особенно после начала Курской операции, на днях сказал о том, что Китай, Индия и Бразилия могут стать посредниками в переговорах по завершению войны. Какое ваше мнение по этому поводу?

Первое и главное: слушать ситуативные заявления Путина, Лаврова, Пескова – нет смысла. Все, что они говорят, не будет соответствовать финальным точкам, которые будут поставлены в этой войне. Это элементы такой примитивной пропагандистской информационной кампании, которую Россия всегда ведет.

Они в любой момент готовы сесть за стол переговоров, потому что понимают, что дожать Украину не получится, но заморозить конфликт нужно, чтобы не отвечать за массовые преступления, которые они совершали. Они это прекрасно понимают, и поэтому в любой момент готовы принять условия немедленного прекращения огня и заморозки конфликта.

После этого они будут вести себя за столом переговоров соответственно. То есть начнут наглеть, так, как всегда это делают.

Есть единственный способ, как можно провести эффективные переговоры с Россией. Нужно, чтобы она была существенно напугана, ограничена в ресурсе, и, соответственно, понимала, что дальше – то больше война будет развиваться по контрсценарию. Вообще не по тому сценарию, который они сами напланировали. Поэтому они сегодня откровенно хотят 4 вещи:

немедленно сесть за стол переговоров. Потому что это будет означать, что они не будут нести юридической ответственности;

чтобы переговоры не базировались на международном праве, вообще, чтобы его не было, а существовало только право ультимативной силы, которое они будут использовать;

чтобы переговоры устраивали не страны, которые максимально эффективно поддерживают Украину, а чтобы их модерировали исключительно страны Глобального Юга – Китай, Индия и Бразилия, которые занимают нейтральную – не пророссийскую позицию, и зарабатывают на этой войне. Они будут заинтересованы в том, чтобы переговорный процесс начался, потому что это только добавит этим трем странам политического веса;

оперативную паузу. Это главное для Путина. Сейчас они получили "отрицательный" результат так называемой "сво": существенные репутационные и ресурсные, обнуления милитаристских компонент. Но они должны доказать через некоторое время другими форматами, доказать, что их надо бояться.

Для этого России и нужна оперативная пауза. Это будет переформатирование экономики полностью под милитарную, проведение антикоррупционных мероприятий именно в милитарном секторе экономики. Уже 11 генералов имеют подозрения, будут иметь еще 20 генералов.

Кроме того, Россия на территории Европы будет совершать огромное количество террористических актов. Европа будет хаотизироваться, и Россия будет вкладываться в уличные протесты и другие террористические проявления.

Также мы увидим совсем другой уровень российской пропаганды, они внесут туда коррективы и, опять же, попытаются доминировать в информационном пространстве. Тем более, что есть много желающих зарабатывать на России. Мы можем ожидать, что некоторые страны будут там добавляться к пропагандистской площадке России. Вот это все мы будем иметь.

При этом никто не позволит Украине жить, учитывая то, что мы унизили Россию. Давайте уже откровенно об этом говорить, потому что все эти "блицкриговые намерения", которые идут 2,5 года, привели к тотальному, просто невозможному в историческом смысле, обнулению всех видов репутации России.

Это никто не простит Украине, и поэтому мы с вами будем иметь крайне тяжелые годы, которые приведут к гибели украинского государства как такового. Поэтому я, честно говоря, не совсем понимаю, на что рассчитывает субъект Путин, говоря, что он хочет, чтобы кто-то провел переговоры на его условиях и обустроил их исключительно в пользу России.

Еще раз, не надо слушать Путина, который говорит, что он готов провести на своих условиях переговоры. Он хотел ультимативно контролировать территорию Украины. Первые три дня он провел переговоры. Сегодня обустраивается переговорная площадка по принуждению России к пониманию ключевых концепций международного права, ответственности за военные преступления и уважению к суверенитету и субъектности других стран.

Россия – это не Советский Союз даже. Это примитивная, технологически отсталая страна с большой кучей, к сожалению, милитарного ресурса, который был накоплен десятилетиями и который сегодня пытаются реализовать.

Что заставит Россию изменить тактику

Вы говорите, что Путину необходима пауза на поле боя, чтобы восстановить силы. Издание Forbes пишет о том, что в минувшие выходные Россия понесла самые большие потери за время войны – 180 единиц техники за сутки. 1 сентября однодневные потери превысили среднесуточные в 10 раз. Аналитики говорят о том, что так Россия не сможет захватить Покровск, потому что не имеет такого наступательного темпа. Какое ваше мнение?

Безусловно, здесь лучше, чтобы комментировали военные, представители Генерального штаба, оперативного командования Донецкого направления. Они четко понимают, что происходит с оперативно-тактической точки зрения сегодня на линии фронта. Но все-таки я имею осторожный оптимизм и по оборонительным операциям, и по контрнаступательным операциям, которые проводит Украина.

Россия сконцентрировала тотальное ресурсное преимущество на Донецком направлении, пробует реализовать там свою инициативу, несет колоссальные потери. Это понимают в нашем Генеральном штабе, поэтому делают все необходимое с учетом остаточного дефицита.

Не забываем, что есть определенный остаточный дефицит с точки зрения снарядов, ракет, бронетехники в Украине. Было бы желательно, чтобы партнеры для себя приняли решение, что война может быть только паритетной с учетом того, с кем мы воюем.

Все, происходящее в Курской области, кроме политических целей, реализация которых уже достигнута, продолжает давать положительные результаты. Но есть еще и военные, оперативно-тактические цели. Безусловно, это все будет иметь существенные влияния по линии фронта, отражаться на количестве ресурса, которым владеет Россия, в частности, на Донецком направлении и заставлять врага менять там тактику.

С Курской операцией линия фронта существенно увеличилась, это негативно для России. Чтобы как-то восстановить инициативу, нужны определенные действия на Курском направлении, а чтобы на Курском направлении вести эффективную оборонительную войну, нужно снимать наиболее боеспособные части, частично и с Донецкого направления. То есть это все будет иметь существенные последствия.

И события на Донецком направлении, и события на Курском направлении четко говорят, что Украина все-таки не теряет свои шансы, использует их, абсолютно понимая, в каком состоянии она находится с точки зрения ресурсности. Безусловно, Украина периодически перехватывает инициативу.

Нельзя воевать только, если ты отвечаешь на инициативные действия оппонента. То есть нельзя воевать только на Донецком направлении, отвечая на действия России. Ты должен построить эффективную оборону, но в то же время ты можешь эффективно использовать другие направления для создания опасности на разных направлениях для самой России. Это все удается Украине.



ВСУ проводят успешную операцию в Курской области / Getty Images

Есть ли еще силы у России продолжать наступление на Донецк? Да, есть. Могут ли они проводить какие-то мобилизационные мероприятия? Да, они проводят. Дорого ли это стоит? Да, гораздо дороже, чем там год назад. Мы понимаем, что федеральные и местные бюджеты вкладывают 2 – 4 миллиона рублей за одну голову. Эти головы идут в одну сторону: в Украину приходят и обратно уже не выходят.

То есть, 2 – 4 миллиона рублей, а вчера это было 200 – 400 тысяч рублей. Видите, какая инфляция. Может ли Россия эти головы закупать тоннами? Нет, потому что есть осознание после 2,5 года, что война не идет по путинскому сценарию в самой России. Да, они готовы кричать, чтобы украинцев убивали, но одновременно понимают, что это дорога в один конец. Есть определенное количество людей, которые готовы пойти на эту "сцену", но их не очень много.

Эффективные действия Украины в Курской области, перенося войну на территорию России, дают осознание россиянам, что эта война будет иметь совсем другой вид в финале, чем они думали в начале.

Наконец ключевое. Мы переходим к концепции ударов по территории России. Сухопутная операция в Курской области – это приграничье. То есть в Курской, Белгородской областях много чего происходит, но это абсолютно никак не влияет на мнения людей, которые живут в Московской, Челябинской областях и так далее. Им безразлично.

Что не безразлично? Не безразлично – это когда война идет рядом, когда ты испытываешь такой масштабный страх. Для этого нужно не сухопутную операцию проводить, например, в Челябинской области, а можно зайти туда системно большим количеством ракет. Тогда россияне будут понимать, что война рядом, совсем иначе ее воспринимать – не через телевидение, а через свое окно.

Тогда они будут создавать другое социальное пространство, будет совсем другая психоэмоциональная составляющая сегодняшней России. И тогда мы параллельно будем видеть потери России по линии фронта, контратаки Украины, массированные ракетные удары по территории России, экономические потери, потери в доходности людей.

Это все существенно будет влиять. А главное – это будет разрушать ключевой миф, который все еще базируется в России, мол, Путин что-то знает в этой жизни.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.