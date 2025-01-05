Против нее друзья Путина: почему Украине выгодно увольнение Набиулиной

Глава центробанка России в октябре 2024 года подняла учетную ставку до 21%, чем вызвала жесткую реакцию со стороны директора "Ростеха" Сергея Чемезова. Он считает, что действия Эльвиры Набиуллиной приведут к падению производства и потребления, а также к высоким темпам инфляции. В то же время для Украины это хорошие новости.

Такое мнение высказал 24 Каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что когда в начале войны Запад вводил санкции против России, были большие ожидания, что произойдет ее макроэкономический шок. Однако это не случилось из-за того, что Набиуллина делала разумные шаги и имела доверие. И сейчас это доверие пока еще сохраняется.

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Ее независимость ограничена

"Этот конфликт (Набиуллиной и Чемезова – 24 Канал) меня очень радует, потому что Путин и его сумасшедшая компания, верящие в теории заговоров и борющиеся с глобалистами, при этом отдали экономику на растерзание Набиуллиной и либеральным экономистам, которые абсолютно адекватны", – подчеркнул он.

Это была едва ли не самая большая проблема, что с начала войны у российского экономического блока был высокий профессиональный уровень. Поэтому Украине было бы выгодно, чтобы этот конфликт развивался дальше и привел к увольнению Набиуллиной. Ведь сейчас против нее, по словам Фурсы, выступают друзья Путина, которые зарабатывают на войне.

В то же время глава центробанка в декабре не подняла учетную ставку, хотя все ожидали, что она это сделает. Это намекает на то, что ее независимость очень ограничена, что также хорошо для нас. Потому что политический фактор начинает влиять и забирает у нее инструменты по контролю за экономикой,

– считает он.

Однако какой бы умной ни была Набиуллина, она не может бороться с неотвратимостью. Она способна регулировать нормальную экономику, а сейчас пытается поднятием учетной ставки, уменьшить инфляционное давление.

Но при этом, когда одной рукой российское государство делает эти разумные шаги, другой, с точки зрения экономики, делает бессмысленные, забрасывая эту экономику деньгами на войны.

"Политика Набиуллиной уже имеет очень ограниченное влияние, и это для нас положительная история", – подчеркнул инвестиционный банкир.

К слову. Экономист Максим Блант заметил, что Эльвира Набиуллина может стать козлом отпущения, на которого спишут все неизбежные проблемы, что накапливаются в российской экономике.

Какова цель Чемезова

Сейчас полной разбалансировки российской экономики не случилось, но учетная ставка 21% парализует, в частности, рынок ипотеки, кредитную активность предприятий.

Что касается работы российского ВПК, то он может получать средства по государственным программам, специальные льготные кредиты через государственные банки, а это канал финансирования войны, который россияне постоянно используют,

– отметил он.

Если Путин, по мнению Фурсы, применит этот канал, тогда Чемезову будет безразлично на учетную ставку 21%. Тогда именно для ВПК это будет иметь очень ограниченное влияние. Поэтому цель главы "Ростеха", вероятно, получить льготный канал финансирования, на который бы Набиуллина не имела влияния.

Напомним, что после поднятия центробанком России учетной ставки до 21%, директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что может остановить экспорт высокотехнологичной продукции: самолетов, ПВО, кораблей и т. д. "Ростех" берет кредиты на производство, но из-за высокой учетной ставки, прибыль от изготовленной продукции направляется на уплату процентов. По мнению Чемезова, повышение учетной ставки приведет к банкротству многих российских предприятий.