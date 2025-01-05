Таку думку висловив 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса, зазначивши, що коли на початку війни Захід запроваджував санкції проти Росії, були великі очікування, що відбудеться її макроекономічний шок. Однак цього не сталося через те, що Набіулліна робила розумні кроки і мала довіру. І наразі ця довіра зберігається.

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Її незалежність обмежена

"Цей конфлікт (Набіулліної і Чемезова – 24 Канал) мене дуже радує, тому що Путін і його божевільна компанія, що вірять в теорії змов і борються з глобалістами, при цьому віддали економіку на поталу Набіулліній та ліберальним економістам, які абсолютно адекватні", – наголосив він.

Це була чи не найбільша проблема, що з початку війни у російського економічного блоку був високий професійний рівень. Тому Україні було б вигідно, щоб цей конфлікт розвивався далі і призвів до звільнення Набіулліної. Адже зараз проти неї, за словами Фурси, виступають друзі Путіна, які заробляють на війні.

Водночас глава центробанку у грудні не підняла облікову ставку, хоча всі очікували, що вона це зробить. Це натякає на те, що її незалежність дуже обмежена, що також добре для нас, тому що політичний фактор починає впливати і забирає в неї інструменти по контролю за економікою,

– вважає він.

Однак якою б розумною не була Набіулліна, вона не може боротися з невідворотністю. Вона здатна регулювати нормальну економіку, а зараз вона намагається підняттям облікової ставки, зменшити інфляційний тиск.

Проте коли однією рукою російська держава робить ці розумні кроки, іншою, з погляду економіки, робить безглузді, закидуючи цю економіку грошима на війну.

"Політика Набіулліної вже має дуже обмежений вплив, і це для нас позитивна історія", – підкреслив інвестиційний банкір.

До слова. Економіст Максим Блант зауважив, що Ельвіра Набіулліна може стати цапом-відбувайлом, на якого спишуть всі неминучі проблеми, які накопичуються у російській економіці.

Яка мета Чемезова

Наразі повного розбалансування російської економіки не трапилось, але облікова ставка 21% паралізує, зокрема, ринок іпотеки, кредитну активність підприємств.

Щодо роботи російського ВПК, то він може отримувати кошти по державних програмах, спеціальні пільгові кредити через державні банки, а це канал фінансування війни, який росіяни постійно використовують,

– зауважив він.

Якщо, на думку Фурси, застосує цей канал Путін, тоді Чемезову буде байдуже на облікову ставку 21%. Тоді саме для ВПК це буде мати дуже обмежений вплив. Тому мета глави "Ростеха", імовірно, отримати пільговий канал фінансування, на який би Набіулліна не мала впливу.

Нагадаємо, що після підняття центробанком Росії облікової ставки до 21%, директор корпорації "Ростех" Сєргєй Чемезов заявив, що може зупинити експорт високотехнологічної продукції: літаків, ППО, кораблів тощо. "Ростех" бере кредити на виробництво, але через високу облікову ставку, прибуток від виготовленої продукції спрямовується на сплату відсотків. На думку Чемезова, підвищення облікової ставки призведе до банкрутства багатьох російських підприємств.