Это очень непросто: политолог сказал, как наши партнеры реагируют на кадровые изменения в правительстве

В Украине происходит перестановка в правительстве. Верховная Рада проголосовала за его новый состав. У партнеров нашего государства на фоне этих процессов возникают вопросы.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала, комментируя кадровые перестановки в Украине, отметил, что они вынуждают назначенных лиц вливаться в новые процессы, изучать контекст, налаживать многочисленные контакты, а все это требует времени.

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Чтобы изучить новые документы, познакомиться с представителями ряда стран-союзниц, новому правительству понадобится как минимум месяц. По словам политолога, перед назначенным премьер-министром и его командой стоит задача продолжить на должном уровне или же улучшить процессы, начатые их предшественниками.

В условиях полномасштабной войны это очень непросто, времени нет. Сейчас время – самая дефицитная категория, которой можно управлять вместе с людьми. Поэтому представителям различных западных оборонных ведомств, которые за эти полгода нашли общий язык с Федоровым, будет довольно сложно снова перестраиваться,

– убежден Джигун.

Федоров был назначен министром обороны в январе 2025 года и пробыл в этой должности менее года. Исполнять обязанности главы Минобороны Зеленский поручил Евгению Хмаре, ранее возглавлявшему СБУ. По словам политолога, европейским и американским оборонным ведомствам будет сложнее достигать новых договоренностей с новым руководством.

Это касается не только правительственных кругов. Было много разговоров о том, что если бы в Украине состоялись выборы, то победа другого кандидата стала бы огромной проблемой для нашего государства. Ведь новый человек в президентском кресле был бы вынужден заново договариваться о тех вещах, которые иногда за закрытыми дверями обсуждаются между Зеленским и партнерами Украины,

– пояснил Джигун.

Поэтому сейчас, по его мнению, перезагрузка украинского правительства сопряжена с рисками и проблемами, однако это не означает, что не должны происходить изменения во власти в целом. Однако, по его словам, очень хотелось бы, чтобы те руководители ведомств, которые эффективно работали над определенными процессами, поддерживали открытый диалог со своими преемниками.

Это позволит быстрее ввести их в курс дела. Джигун отметил, что так поступают лучшие мировые демократии. Политолог привел в качестве примера Соединенные Штаты, где одна команда передает дела другой, приходящей к власти.

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