Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в етері 24 Каналу, коментуючи кадрові перестановки в Україні, зазначив, що вони призводять до необхідності новопризначених осіб долучатися до нових процесів, вивчати контекст, налагоджувати численні контакти, а все це потребує часу.

Нові міністри в Україні: які складнощі виникатимуть

На те, аби вивчити нові документи, познайомитися з представниками низки країн-союзників, новому уряду знадобиться щонайменше місяць. Зі слів політолога, перед новопризначеним прем'єр-міністром та його командою стоїть завдання продовжити на належному рівні або ж покращити процеси їхніх попередників.

В умовах повномасштабної війни це дуже непросто, часу немає. Зараз час – найбільш дефіцитна категорія, якою можна разом з людьми управляти. Тому для представників різних західних оборонних відомств, які за ці пів року порозумілися, знайшли спільну мову з Федоровим, доволі складно буде знову перемикатися,

– переконаний Джигун.

Федоров був призначений міністром оборони у січні 2025 року та перебував на посаді менше як рік. Виконувати обов'язки очільника Міноборони Зеленський доручив Євгену Хмарі, який раніше керував СБУ. Зі слів політолога, європейським та американським оборонним відомствам буде складніше досягати нових домовленостей з новим керівництвом.

Це стосується не тільки урядових кіл. Було багато розмов про те, що якби в Україні відбулися вибори, то була б величезною проблемою для нашої держави перемога іншого кандидата. Адже нова людина у президентському кріслі була б змушена заново домовлятися про ті речі, які іноді за зачиненим дверима обговорюються між Зеленським і партнерами України,

– пояснив Джигун.

Тому зараз, на його погляд, від перезавантаження українського уряду є ризики й проблеми, проте це не означає, що не повинні відбуватися зміни у владі загалом. Однак, з його слів, дуже хотілося б, аби ті очільники відомств, які ефективно працювали над певними процесами, зберігали відкритий діалог зі своїми наступниками.

Це дасть змогу швидше ввести їх у контекст справ. Джигун зауважив, що так роблять кращі світові демократії. Політолог навів в якості прикладу Сполучені Штати, коли одна команда передає справи іншій, яка приходить до влади.

Про реакцію Заходу на кадрові зміни в Україні: дивіться відео