Отставка Путина – это автоматическая независимость Чечни, – советник главы МВД

Для многих окончательной победой Украины в войне с Россией распад страны-убийцы на малые части. Очевидно, что первой республикой, которая станет независимой от российской империи, может стать Чечня.

Такое мнение 24 канала высказал Виктор Андрусив – советник министра внутренних дел Украины. По его словам, отставка Путина будет означать автоматическую и неизбежную независимость Чечни.

К теме Кадыров бережет свою армию для войны в России

Кадыров объявит независимость на следующий день после отставки Путина, – Андрусов

Советник главы МВД отметил, что если говорить реалистично и исторически, то Путин действительно абсолютный царь. Он воспроизвел абсолютизм и фактически отставка царя будет означать трансформацию из русского царизма в совершенно нечто иное.

Именно поэтому исторически в России меняется власть после поражения. К тому же она меняется на кардинально другую. Например, в Чечне поражение сменило либерализм-демократизм на автократию Путина, где крепкая централизованная власть.

Когда российские кафиры получают поражение в войне в Украине, то произойдет неизбежная трансформация России. Переизбрание российского президента перезапустит все процессы в стране.

Я сразу скажу, что отставка Путина от власти – это автоматическая независимость Чечни,

– заявил Андрусов.

Он объяснил, что именно Чечня на сегодняшний день является республикой, которая абсолютно готова к независимости. Единственное, что ее сдерживает, – это определенные персональные обязательства, которые Рамзан Кадыров взял перед российским диктатором.

"Однако он их взял перед Путиным, но не перед Россией. Это нужно понимать. Как только Путина не становится, то Кадыров на второй день объявит независимость", – уверен советник министра внутренних дел.

Прямая трансляция с Виктором Андрусивым: смотрите полное видео 24 канала

После развала СССР в 1991 году Чечня провозгласила свою независимость от России. Однако после второй русско-чеченской войны на территории республики насильственно установилась российская власть.

Интересно, что провозглашение независимости в Чечне запустит множество других проблем в России, считает Андрусов. "Совокупность всех этих проблем приведет к тому, что победят группы, которые будут иметь ставку и связи с Западом", – отметил он.

Распад России: кто еще может первым "отколоться"

Проигрыш России в войне с Украиной приближается все ближе и ближе. На фоне этого ряд регионов государства могут начать выходить из состава государства-террористки.

К примеру, правозащитник Павел Лисянский считает , что первыми могут стать Калининград и Урал. У российских властей сейчас конфликт с Уралом. Он напомнил, как известный пропагандист Владислав Соловьев подверг критике Екатеринбург, а в 1991 году вообще внутри России были попытки создать Уральскую народную республику.

Также правозащитник считает, что Россия после победы Украины распадется на малые части примерно через 2 – 3 года . Еще вполне вероятно, что захотят первыми отсоединиться и Ингушетия, и Ямало-Ненецкий автономный округ, ведь они давно уже не считают себя частью России.

Также считают неизбежным распад России и политики из этой страны. Они говорят , что Путин не оставил российскому государству шанса на выживание, а конец будет плачевным.

Интересно – политологи считают, что Россия уже начала разваливаться: больше в видео