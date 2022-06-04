Таку думку 24 каналу висловив Віктор Андрусів – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, відставка Путіна означатиме автоматичну та неминучу незалежність Чечні.

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Кадиров оголосить незалежність наступного дня після відставки Путіна, – Андрусів

Радник глави МВС зазначив, що якщо говорити реалістично й історично, то Путін справді є абсолютним царем. Він відтворив абсолютизм й фактично відставка царя означатиме трансформацію з російського царизму у геть щось інше.

Саме тому історично в Росії міняється влада після поразки. До того ж вона міняється на кардинально іншу. Наприклад, у Чечні поразку змінила лібералізм-демократизм на автократію Путіна, де міцна централізована влада.

Коли російські окупанти отримують поразку у війні в Україні, то відбудеться неминуча трансформація Росії. Переобрання російського президента перезапустить узагалі всі процеси в країні.

Я відразу скажу, що відставка Путіна від влади – це автоматична незалежність Чечні,

– заявив Андрусів.

Він пояснив, що саме Чечня станом на сьогодні є республікою, яка абсолютно готова до незалежності. Єдине, що її стримує – це певні персональні зобов'язання, які Рамзан Кадиров узяв перед російським диктатором.

"Проте він їх узяв перед Путіним, але не перед Росією. Це треба розуміти. Як тільки Путіна не стає, то Кадиров на другий день оголосить незалежність", – упевнений радник міністра внутрішніх справ.

Пряма трансляція з Віктором Андрусівим: дивіться повне відео 24 каналу

Зауважте! Після розвалу СРСР, у 1991 році, Чечня проголосила свою незалежність від Росії. Проте після другої російсько-чеченської війни на території республіки насильно встановилась російська влада.

Цікаво, що проголошення незалежності у Чечні запустить купу інших проблем у Росії, вважає Андрусів. "Сукупність усіх цих проблем призведе до того, що переможуть групи, які матимуть ставку і зв'язки із Заходом", – відзначив він.

Розпад Росії: хто ще може першим "відколотись"

Програш Росії у війні з Україною наближається все ближче й ближче. На тлі цього низка регіонів держави може почати виходити зі складу держави-терористки.

Наприклад, правозахисник Павло Лисянський вважає, що першими можуть стати Калінінград та Урал. Російська влада зараз має конфлікт з Уралом. Він нагадав, як відомий пропагандист Владислав Соловйов розкритикував Єкатеринбург, а у 1991 році взагалі всередині Росії були спроби створити Уральську народну республіку.

Також правозахисник вважає, що Росія після перемоги України розпадеться на малі частини приблизно за 2 – 3 роки. Ще цілком імовірно, що захочуть першими від'єднатись й Інгушетія, і Ямало-Ненецький автономний округ, адже "вони давно вже не вважають себе частиною Росії".

Також вважають неминучим розпад Росії й опозиційні політики з цієї країни. Вони кажуть, що Путін не залишив російській державі шансу на виживання, а кінець буде плачевним.

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