Уволить нельзя оставить: выгодна ли для Украины отставка Резникова

Министр обороны Алексей Резников должен уйти в отставку. Это усугубляет или ослабляет наши позиции во время войны? На мой взгляд, ослабляет.

Отставка Резникова на руку России

Резников выстроил отношения с ведущими людьми, одобряющими решение. И это важно.

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Ибо задача министра обороны сейчас – исключительно заниматься обеспечением армии. Не сидеть в окопах, а сидеть в переговорных комнатах и договариваться, договариваться и договариваться. Любой новый человек должен, по крайней мере, частично, выстраивать эти отношения с нуля.

Не надо закатывать глаза и говорить, что личные отношения не важны. Нет, они очень важны. Они влияют на быстроту одобрения решений. И не только. Благо, Кирилл Буданов и так был среди людей, которым западный мир доверял и с кем контактировал. Плохо, что таких людей будет меньше.

Плохо, что российские пропагандисты начнут разгонять тезисы о том, что министр обороны, которому западные правительства давали оружие, ушел из-за коррупции. А значит, коррупционер, и деньги западных налогоплательщиков в опасности. И это в тот момент, когда мы критически зависимы от снабжения вооружениями, а значит – и от решений политиков США, Германии, Франции. Политиков, желающих нравиться своим избирателям и выиграть следующие выборы.

И ради чего? Уменьшит ли это уровень коррупции в министерстве? Или это напоминает сожжение куртизанки на костре инквизиции, чтобы остановить эпидемию чумы?

Понятно, что мы теряем из-за этой отставки. Но что мы получим? Звучит немного цинично, но во время войны рациональность и эффективность должны быть на первом месте. Снизит ли это уровень коррупции в Минобороны и государстве в целом?

Была ли коррупция у Минобороны? Конечно, была. Разве в этом кто-нибудь сомневался месяц назад? Пол года назад? Вряд ли. Но тогда никто не требовал отставки министра. Почему? Может быть, потому, что вряд ли коррупция у Минобороны связана с фигурой министра. А значит, и его отставка ничего не изменит. Она могла бы усилить нас во время войны, если бы с министром последовали коррупционные схемы. Но ведь этого не произойдет.

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Какая основная задача министра во время войны

Можно ли винить министра, что он не боролся с коррупцией? Теоретически можно. Но была ли его основная задача сейчас, во время войны? Вряд ли. Можно ли во время войны бороться с коррупцией, которая является системным недостатком в министерстве и не потерять управление над министерством? Сомнительно.

Означают ли эти сомнения, что во время войны можно воровать и не нужно бороться с коррупцией? Вовсе нет. Надо. Но нужно бороться именно с коррупцией, а борьба с Резниковым – это немного из другой оперы. В которой, как представляется, достаточно много личных обид.

Резников пошел на коррупционный компромисс

Виноват ли Резников, что пошел на компромисс с коррупцией и закрыл на нее глаза? Да, это компромисс. Коррупционный компромисс. И это противно. Но реальность такова, что такие компромиссы есть. Более того, активная часть общества также пошла на этот компромисс с начала войны.

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Изменит ли отставка министра этот компромисс среди чиновников? Точно нет. Поэтому и сама отставка кажется деструктивной. Она несет с собой послабление, а не усиление. Она не решает системно проблемы с коррупцией.

Выходит, что министр обороны во время войны уйдет из-за неудачной коммуникации относительно коррупции в своем ведомстве. В мирное время это было бы верно. Во время войны, если бы говорилось, например, о Министерстве образования, это тоже было бы правильно. Но правильно ли это во время войны для Министерства обороны?

Министр обороны потерял должность, потому что не правильно среагировал на скандал относительно его подчиненных, воровавших на яйцах. И нормальная ли это цена для отставки министра во время войны? Отставки, которая точно повлияет на нашу обороноспособность. Нормальная ли это цена, чтобы другие чиновники усвоили этот урок? Или, когда раздается воздушная тревога, ученикам лучше пройти в бомбоубежище, даже если учитель не успел указать им на их ошибки в домашней задаче?