Відставка Резнікова на руку Росії

Резніков вибудував стосунки з провідними людьми, що схвалюють рішення. І це важливо.

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Бо завдання міністра оборони зараз – виключно займатися забезпеченням армії. Не сидіти в окопах, а сидіти в кімнатах для перемовин і домовлятися, домовлятися й домовлятися. Будь-яка нова людина має, принаймні частково, вибудовувати ці стосунки з нуля.

Не треба закочувати очі й говорити, що особисті стосунки не важливі. Ні, вони дуже важливі. Вони впливають на швидкість схвалення рішень. І не тільки. Добре, що Кирило Буданов і так був серед людей, яким західний світ довіряв і з ким контактував. Погано, що таких людей буде менше.

Погано, що російські пропагандисти почнуть розганяти тези, що міністр оборони, якому західні уряди давали зброю, пішов через корупцію. А, отже, корупціонер, і гроші західних платників податків у небезпеці. І це в той момент, коли ми критично залежні від постачання озброєння, а значить – і від рішень політиків США, Німеччини, Франції. Політиків, які хочуть подобатись своїм виборцям і виграти наступні вибори.

І заради чого? Чи зменшить це рівень корупції в міністерстві? Чи це нагадує спалення куртизанки на вогнищі інквізиції, щоб зупинити епідемію чуми?

Зрозуміло, що ми втрачаємо через цю відставку. Але що ми отримаємо? Звучить трохи цинічно, але під час війни раціональність і ефективність має бути на першому місці. Чи знизить це рівень корупції в Міноборони й у державі в цілому?

Чи була корупція в Міноборони? Звісно, що була. Хіба в цьому хтось сумнівався місяць тому? Пів року тому? Навряд. Але тоді ніхто не вимагав відставки міністра. Чому? Може й тому, що навряд чи корупція у Міноборони пов'язана з фігурою міністра. А, отже, і його відставка нічого не змінить. Вона могла б посилити нас під час війни, якби з міністром пішли корупційні схеми. Але ж цього не станеться.

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Яке основне завдання міністра під час війни

Чи можна звинувачувати міністра, що він не боровся з корупцією? Теоретично можна. Але чи було це його основне завдання зараз, під час війни? Навряд. Чи можна під час війни боротися з корупцією, яка є системною вадою в міністерстві й не втратити керування над міністерством? Сумнівно.

Чи означають ці сумніви, що під час війни можна красти й не треба боротися з корупцією? Зовсім ні. Треба. Але треба боротися саме з корупцією, а боротьба з Резніковим – це трошки з іншої опери. В якій, як видається, досить багато особистих образ.

Резніков пішов на корупційний компроміс

Чи винен Резніков, що пішов на компроміс з корупцією і закрив на неї очі? Так, це компроміс. Корупційний компроміс. І це гидко. Але реальність така, що такі компроміси є. Ба більше, активна частина суспільства також пішла на цей компроміс з початком війни.

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Чи змінить відставка міністра цей компроміс серед чиновників? Точно ні. Тому і сама відставка видається деструктивною. Вона несе з собою послаблення, а не посилення. Вона не вирішує системно проблеми з корупцією.

Виходить, що міністр оборони під час війни йде через невдалу комунікацію стосовно корупції у своєму відомстві. В мирний час це було б правильно. Під час війни, якби мовилося, наприклад, про Міністерство освіти, це також було б правильно. Але чи правильно це під час війни для Міністерства оборони?

Міністр оборони втратив посаду, бо не правильно зреагував на скандал щодо його підлеглих, які крали на яйцях. І чи це нормальна ціна для відставки міністра під час війни? Відставки, яка точно вплине на нашу обороноздатність. Чи точно це нормальна ціна, щоб інші чиновники засвоїли цей урок? Чи, коли лунає повітряна тривога, учням краще пройти у бомбосховище, навіть якщо вчитель не встиг вказати їм на їх помилки у домашньому завданні?