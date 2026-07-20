Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявила журналистка украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульяновская, добавив, что это важный момент, поскольку американской стороне нужны объяснения.

Кадровые изменения в Украине: что может за этим стоять?

В США Стефанишина сейчас находится в статусе lame duck – политика, который фактически уходит с поста, но еще некоторое время формально завершает свой срок. В этот период с ним поддерживают связь, но понимают, что влияния у него уже нет, поэтому договариваться о долгосрочном сотрудничестве с ним нецелесообразно.

Одной из причин правительственных перестановок, по словам журналистки, источники называют именно отставку Стефанишиной из-за возможного подозрения, о котором писали СМИ. В США также упоминали, что причиной ее отставки может быть уголовное дело.

На этом фоне растет влияние Рустема Умерова на американский трек, который и так занимается многими связями в США, в частности, на него возложили обязанности по ведению переговоров о дроновом соглашении и сотрудничеству с Соединенными Штатами. Возможно, он сможет облегчить коммуникацию, если возьмет на себя более активную роль в период отсутствия посла,

– предположила Ульяновская.

Но в целом, по ее мнению, такие кадровые изменения в Украине сейчас очень несвоевременны. Ведь в Соединенных Штатах идет предвыборный период, в ноябре там должны состояться промежуточные выборы в Конгресс. Поэтому сейчас внимание американцев сосредоточено на внутриполитических вопросах, и без действующего посла Украине будет еще сложнее доносить свои послания до Вашингтона.

Полное интервью Ульяновской: смотрите в видео