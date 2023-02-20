Я иду этой осенью, – Столтенберг покинет пост генсека НАТО
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Каденция Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО завершается осенью. Он подтвердил, что не будет продолжать свой мандат.
Об этом Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN, вышедшее в эфир 20 февраля, сообщает 24 Канал.
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Столтенберг не будет восстанавливаться в должности генсека НАТО
Генеральный секретарь НАТО подтвердил, что намерен оставить свой пост осенью 2023 года.
Я иду этой осенью. Я уверен, что Альянс найдет достойного человека мне на замену,
– заявил Столтенберг.
На вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят члены НАТО, Столтенберг ответил, что не хотел бы говорить о том, чего пока не произошло.
"Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине", – подытожил генсек Альянса.
В НАТО уже подтверждали слова Столтенберга
Представительство НАТО Оана Лунгеску 11 февраля заявила, что в прошлом году председательство Столтенберга уже продолжали. В общей сложности мандат генерального секретаря НАТО возобновляли трижды – он занимает почти 9 лет.
Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен просить еще одно продление своего мандата,
– добавила представительница Альянса.
В ряде СМИ сообщалось, что Столтенберг может стать президентом Всемирного банка. Нынешний его глава Дэвид Малпас уйдет в отставку примерно в то же время, что и генсек НАТО.
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Коротко о Йенсе Столтенберге
- Столтенберг – экономист по образованию и бывший лидер лейбористской партии Норвегии.
- Он был премьер-министром Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах.
- Также Столтенберг являлся министром финансов и министром энергетики.
- Он вступил в должность главы НАТО 1 октября 2014 года.
- Столтенберг был уважаемым генеральным секретарем. В частности, его называли "мостом" между европейскими союзниками и Вашингтоном при президентстве Дональда Трампа – частого критика Альянса.