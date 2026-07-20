На фоне слухов о Сирском: Зеленский встретился с Драпатым, Билецким и Горбатюком

20 июля Владимир Зеленский сообщил о ряде встреч с высокопоставленными военными. Он встретился с Михаилом Драпатым, Андреем Билецким и Владимиром Горбатюком.

Об этом президент Украины рассказал в своем телеграм-канале.

Каковы результаты встреч?

Сначала президент Зеленский сообщил о содержательной встрече с заместителем начальника Генштаба ВСУ Владимиром Горбатюком.

Они обсудили стратегию защиты Украины и детали взаимодействия с международными партнерами. По словам Зеленского, стороны работают над ускорением реализации договоренностей по поставкам.

Встреча Зеленского с Горбатюком / Фото из Telegram-канала президента

Также в этот день Зеленский провел переговоры с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым. Отмечается, что они обсудили "множество вопросов".

Важно, чтобы опыт всех составляющих Сил обороны Украины применялся слаженно,

– добавил президент.

Встреча Зеленского с Драпатым / Фото из телеграммы президента

Впоследствии глава государства заслушал доклад командира 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого. Он проинформировал о ситуации на этом направлении.

"Ценю и общий взгляд на перспективы Украины на фронте, и стратегию действий", – добавил Зеленский.

Встреча Зеленского с Билецким / Фото из телеграммы президента

По данным СМИ, все три военных являются вероятными кандидатами на должность Главнокомандующего ВСУ.

В то же время в Генштабе ВСУ опровергли слухи о якобы увольнении Александра Сырского с должности главкома. Свои функциональные обязанности продолжает исполнять и начальник Генштаба, генерал-лейтенант Андрей Гнатов.