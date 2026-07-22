Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, соучредитель сообщества "Нахтигаль" Игорь Шолтис. По его словам, существует определенная дилемма по поводу изменений в армии. Существует мнение, что гражданским не стоит критиковать армию, ведь они не очень в ней разбираются. Поэтому лучше, чтобы об этом говорили в ВСУ. Но когда начинают говорить военные, то есть риск нарваться на выговор и другие неприятности. И ситуация с отставкой Сырского тоже затронула эти проблемы.

Могут ли военные критиковать главнокомандующего?

По словам Шолтиса, пожалуй, каждый военный в армии сталкивался с теми или иными проблемами, связанными со своими командирами или другими людьми на разных уровнях. В случае с Сирским он стал олицетворением системы, которая перестала работать. Но дальше возникает дилемма.

Если смотреть шире, правильно ли то, что мы выражаем эту позицию? С точки зрения внутренних конфликтов во время активной фазы войны с Россией, это неправильно. Но есть ли сейчас другой инструмент? Риторический вопрос. Поэтому многие военные шли на свой страх и риск и заявляли о своей позиции,

– отметил военный.

Военный прокомментировал отставку Сырского: смотрите видео 24 Канала

Как подчеркнул Шолтис, сейчас возник конкретный запрос на изменения. Учитывая значительное гражданское осуждение, источником которого были также и сами военные, Сирскому стоило бы самому уйти. Несмотря на негативные аспекты, нельзя недооценивать и положительные достижения бывшего главнокомандующего.

Существовало манипуляционное мнение, что Федоров воюет дронами, а Сырский – камнями. Это неверно. Есть перечень важных дел, которые он, как главнокомандующий или командующий Сухопутными войсками, совершил. Но сейчас существует конкретный запрос на перемены. И офицер, который видит значительное общественное осуждение, в том числе со стороны военных, должен был бы сам с честью и достоинством уйти,

– подчеркнул военный.

Добавим, что уже бывший начальник Генерального штаба ВСУ Андрей "Эней" Гнатов дал интервью 24 Каналу перед отставкой. Он оценил, что на самом деле произошло между Генштабом и Министерством обороны. Также военный прокомментировал требования митингующих об отставке уже бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.