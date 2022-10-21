Почему Лиз Трасс "просчиталась": с каких пор в Великобритании начались политические проблемы

Великобритания переживает серьезный политический кризис. Лиз Трасс подала в отставку, пробыв в должности премьер-министра всего полтора месяца.

Об этом 24 каналу сказал журналист "Голоса Америки" из Лондона Богдан Цюпин. Он отметил, что радужные обещания, звучавшие в Британии перед Brexit, оказались нереалистичными.

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Когда начались политические проблемы в Британии

Цюпин отметил, что если брать коротко, то можно начинать обзор политических проблем в Великобритании с сентября, когда был объявлен финансовый план – так называемый минибюджет. Но многие комментаторы в Британии и Европе отмечают, что на самом деле считать нужно начинать с 2016 года, то есть с Brexit.

То есть, когда страна вышла из Европейского Союза под лозунгами Консервативной партии Великобритании, которые, по мнению многих критиков британского правительства, – нереалистичны,

– сказал журналист.

Он отметил, что некоторые вообще используют более жесткое слово. Многие комментаторы, в частности, говорят, что все обещания, которые должны были осуществиться и превратить Великобританию в Сингапур на Темзе, были откровенной ложью.

Почему был объявлен референдум о Brexit

Цюпин заявил, что у Консервативной партии всегда было очень мощное евроскептическое крыло. Британию и, в частности, консерваторов лихорадило спорами о том, что стране будет гораздо лучше за пределами Евросоюза.

По его словам, тогдашний премьер-министр Дэвид Камерон и его союзники предпочли объявить референдум, на котором они все объяснят и скажут, что на самом деле Британии нужен ЕС, и население проголосует за то, чтобы оставаться в Евросоюзе.

Он, по-видимому, агитировал против выхода из ЕС. Но он просчитался, потому что были настроения против Евросоюза, соблазн радужных, радужных обещаний, звучавших, в частности, и от Бориса Джонсона, очень хорошо умеющего представлять свою позицию избирателям.

– отметил журналист.

Он заметил, что эти обещания так и остались радужными и радужными. Сейчас в Британии в значительной степени идут дискуссии вокруг того, правильно строится Brexit.

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В чем заключается несовместимость избранного экономического пути

Цюпин отметил, что многие комментаторы считают, что Британия не может идти по такому экономическому пути. Потому что есть очень серьезный разрыв, который заключается в том, что британские консерваторы очень увлекаются США и хотят свободного предпринимательства и как можно меньше регуляции.

Но британские избиратели также хотят, чтобы Великобритания была как Америка, чтобы там все было дешево и хорошо развивалось. Но они также хотят бесплатное медицинское обслуживание, дешевое образование, хорошие пенсии – то, чего в Соединенных Штатах нет,

– подчеркнул он.

И в этом, заметил он, и состоит несовместимость. Ведь невозможно иметь экономику сингапурского или американского образца и одновременно ожидать социальной защиты, которая есть, например, в Швеции, Германии или даже во Франции.

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