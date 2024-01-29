Залужному нашли замену: в сети распространили фейковое обращение Зеленского

Враг не упускает ни одной возможности, чтобы взорвать дух украинского общества. Очевидно, оккупантам очень не понравилось, что слухи об отставке Залужного оказались неправдой, поэтому они решили придумать собственный фейк.

Для распространения очередной дезинформации противник использовал "поддельный" телеграмм-канал.

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Так на частном канале двойника от имени Зеленского появилось видео, на котором президент якобы рассказывает о новых кадровых перестановках. Он якобы сообщает о том, что решил снять Залужного и на должность Главкома назначить командующего Александра Сырского.

Чтобы создать эту ложь, россияне использовали прошлогоднее видео с обращением Зеленского. В нем глава государства заявляет о смещении с должности главы Минобороны Алексея Резникова и назначении Рустема Умерова.

Текст "обращения" Зеленского, который придумали оккупанты / Фото скриншот

А вот подлинный текст обращения главы государства по поводу отставки Резникова от 3 сентября 2023 года.

Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень время усиления.

Можно увидеть, что россияне "слепили" свой фейк наскоро. Они поленились заменить в тексте "осень" "зимой".

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